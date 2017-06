Cadou de la Opel. Papamobil electric

Papa Francisc îşi schimbă maşina. Suveranul Pontif a primit cadou o maşină electrică, un Opel Ampera-e. Modelul înlocuiește vechiul Renault 4 pe care îl avea în dotare Vaticanul, statul Papal fiind un promotor al sursele de energie regenerabilă și mobilitatea cu zero emisii. "Suntem mândri că putem contribui la îndeplinirea acestui țel stabilit de statul Vatican. Ampera-e va face fezabilă mobilitatea zilnică cu zero emisii și fără compromisuri", a declarat Karl-Thomas Neumann, CEO-ul Opel. Opel Ampera-e este capabil de o autonomie de 520 de kilometri în ciclu NEDC, normele europene de testare, şi de peste 400 de km în condiţii reale de funcţionare, la temeraturi de peste zero grade şi viteze sub 130 de km/h. Bateria lui Ampera are o capacitate de 60 kWh, iar timpii de încărcare vor varia în funcție de priza utilizată. Un plin la o priză de 22 kW ar urma să dureze aproximativ trei ore. Acceleraţia automobilului electric de la 0 - 50 km/h se face în 3,2 secunde.