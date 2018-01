Care sunt modelele care vor face senzație în 2018. Ce îi așteaptă pe șoferi anul acesta

Mașinile anului 2018 vor fi mai multe ca modele, cu tehnologie mai nouă și mai scumpe. Normele de poluare vor fi mai drastice, dar nu neapărat pentru un mediu cât mai curat sau o poluare cât mai redusă, cât pentru a spori profiturile prin impunerea de noi tehnologii și noi taxe. Automobilul electric și cel autonom vor fi vedetele declarațiilor și saloanelor auto, însă SUV-urile vor continua să fie coloana vertebrală a industriei auto. Pe români îi așteaptă aceeași infrastructură deplorabilă, fără a se întrezări vreo șansă de îmbunătățire, și din ce în ce mai multe taxe și impozite pentru un automobil proprietate personală. Cu puțină neșansă vom ajunge să plătim cinci biruri pentru o singură mașină, fără să mai vorbim de taxa de primă înmatriculare pe care deja am achitat-o.

Pe români, anul acesta, îi vor aștepta noi taxe și impozite. Este posibil ca la început de an administrațiile locale să umble la impozitele pentru mijloacele de transport, prea mici pe fondul lispei acute de bani la bugetele locale. Impozitul local se calculează încă în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică a mașinii. Din primăvară însă, impozitul auto va fi dublat de o nouă taxă, care va avea caracterul de taxă de poluare. Nu este clară metodologia după care va fi definită și implementată aceasta, dar unele informații esențiale au fost făcute publice deja de către oficialii ministeriali, iar altele au apărut pe surse emergente, mai ales referitoare la cuantumul noii taxe. Există informația conform căreia taxa va fi inclusă în impozitul pe mașină. Acesta s-ar modifica astfel în funcție de norma de poluare, nivelul de noxe și capacitatea cilindrică, doar că ea trebuie reliefată diferențiat față de impozitul pe proprietate pentru a-și justifica, cel puțin de ochii lumii, necesitatea, aceea de a contribui la un mediu mai curat prin aplicarea principiului “poluatorul plătește”. “Va fi o metodă prin care dorim foarte mult ca toate autovehiculele care circulă pe drumurile patriei şi care poluează, care au o normă inferioară de poluare Euro 2, 3 sau 4, să fie taxate în funcţie de emisiile pe care le dau. Luăm în calcul trei criterii, respectiv capacitatea cilindrică pentru care deja se plăteşte un impozit, după care luăm norma de poluare a fiecărei maşini şi emisiile de CO2 pe care le produce fiecare maşină”, a declarat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, într-una dintre intervențiile destul de confuze pe care le-a avut pe subiect.

Cât de mare va fi taxa

„Noua taxă auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent dacă au achitat sau nu timbrul de mediu sau orice altă taxă auto la maşină. Această taxă auto se va plăti anual, la fel ca şi impozitul auto sau RCA-ul. Noua taxă auto se va aplica în funcţie de gradul de poluare al autovehicului. Exemplu: maşinile cu normă de poluare Euro 1 sau NonEuro vor plăti o taxă anuală mare, estimată la 200 euro/an. Maşinile cu normă de poluare Euro 5 şi Euro 6 vor achita în jur de 50 euro/an. Cu cât vor apărea noi norme de poluare (Euro 7, Euro 8 etc.), aceste clase vor fi «premiate» cu o taxă mai mică, de 50 de euro/an, şi celorlalte clase de poluare le vor creşte taxele, fiind încadrate în categorii cu grad de poluare mai ridicat. Înseamnă că cei care au acum un autovehicul cu normă de poluare Euro 5 şi achită 50 de euro/an vor plăti mai mult în momentul în care apar norme noi de poluare, pentru că acele noi norme de poluare vor beneficia de taxa de 50 de euro/an. Cei care s-au grăbit să îşi cumpere şi înmatriculeze maşini în acest an, în speranţa că vor scăpa de taxe, nu au scăpat. Majoritatea maşinilor înmatriculate în acest an au norma de poluare Euro 3, Euro 2 şi Euro 1. Vor plăti taxe mari”, a afirmat Cristian Muntean, preşedintele Asociației Societăților de Service Auto Independente, direct implicat în discuţiile de la Ministerul Mediului privind taxa de mediu. Singurul care pare că nu știe nimic despre noua taxă pare a fi președintele PSD, Liviu Dragnea, care spunea acum câteva zile că nu s-a discutat despre așa ceva în coaliție, dar că, dacă există o variantă, așteaptă să-i fie comunicată.

Ghinionul second hand

Cu privire la data de intrare în vigoare a noului bir, va fi sigur 2018, cel mai probabil din luna aprilie, în momentul în care va fi definitivat și aprobat bugetul Agenției de Mediu, dar nu este exclus ca taxarea să se facă retroactiv, de la începutul anului. De remarcat, după eliminarea timbrului de mediu, în campania electorală, de către PSD prin Legea lui Dragnea, au fost introduse în România peste 450.000 de rable, care au adus România pe locul 1 în UE în privința vechimii parcului auto. În ceea ce-i privește pe cei care s-au grăbit să aducă astfel de mașini, se vor trezi, în scurt timp, că taxele plătite pentru ele vor fi mai mari decât valoarea de achiziție. Pe lângă aceste două biruri, românii posesori de autoturisme vor fi obligați, în continuare, la plata RCA după regulile din 2017 și la taxa de drum. În plus, nu este exclus să apară și o taxă de poluare secundară în anumite orașe, cum ar fi Bucureștiul, după modelul celor din marile capitale europene. Dincolo de acestea, se vor mări diverse taxe de pod și de trecere peste Dunare, Consiliul Județean din Giurgiu anunțând deja scumpirea cu un leu față de 2017.

Reguli noi la ITP

Anul 2018 va aduce reguli noi și pentru mașini, dar și pentru șoferi. Din 20 mai 2018, ITP va fi mai dificil de obținut. Mașinile vechi de peste 12 ani vor trebui să se prezinte anual pentru inspecție, cele noi după trei ani de la data cumpărării, iar pentru celelalte termenul de doi ani rămâne neschimbat. O noutate este că la fiecare inspecție, RAR va furniza indicația kilometrajului față de inspecția anteriorară, astfel că va putea fi mai ușor de aflat dacă s-a umblat la odometru. Din păcate, legea încă nu spune care este și pedeapsa pentru cei care fac astfel de operațiuni care în aceste moment nu sunt definite ca ilegale, doar dacă le încadrăm în Codul Penal la capitolul înșelătorie in rem.

Bolile care suspendă permisul

Permisul va fi și el mai greu de obținut sau reînnoit de către cei care suferă de afecțiuni cardiace sau diabet. Conform unui proiect de Ordin al Ministerului Sănătății, întocmit pentru alinierea la normele UE, şoferului cu diabet zaharat aflat sub tratament medicamentos i se va reînnoi permisul de conducere numai cu avizul medicului diabetolog şi în urma unor controale medicale periodice de cel mult cinci ani. Sunt vizate de Ordin și supuse unor teste suplimentare la controlul medical și persoanele care suferă de bradiaritmii, tahiaritmii supraventriculare şi ventriculare, cardiopatii structurale şi tahicardii ventriculare, simptome de angină, implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent, implantare sau înlocuire a unui defibrilator sau un şoc adecvat sau inadecvat produs de un defibrilator, sindrom coronarian acut, operaţie de bypass coronarian cu grefă, infarct sau accident ischemic tranzitoriu, insuficienţă cardiacă într-un anumit stadiu, transplant de cord sau un anumit fel de hipertensiune arterială. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepţionale, cu condiţia ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător printr-un aviz cardiologic şi să facă obiectul unui control medical periodic, se mai arată în Ordin.

5 taxe și impozite pentru o mașină

200 euro/an taxa de poluare maximă

Cele mai așteptate mașini

Duster 2 se află printre cele mai așteptate lovituri de piață în 2018. Un top întocmit de site-ul caradisiac plasează mașina produsă la Mioveni alături de Seria 3 de la BMW, Q8 sau Porsche 911. SUV-ul de România este considerat o lovitură pentru că reunește o serie de tehnologii de ultimă oră cu un preț mic imbatabil pe segment. Jurnaliștii francezi remarcă progresul noului model mai ales la interior și confortul pe care-l oferă noua mașină. De remarcat că Duster este singurul produs Renault prezent între cele 12 mașini selecționate. Alături de automobilul de la Mioveni, în clasament mai există alte patru SUV-uri. Audi Q8 este așteptat ca un rival pentru BMW X6 și Mercedes GLE coupe. Noul Land Rover Evoque se pregătește să calce pe calea de succes deschisă de predecesorul său și riscul la care s-au expus indienii pare destul de mic dacă ținem cont că avem de-a face cu o variantă mini a lui Velar. Volvo XC40 a fost finalist la titlul de Mașina anului 2018. Este de așteptat să fie o lovitură de piață, mai ales că face parte din clasa SUV-urilor compacte cu cea mai ascendentă dinamică de pe piață, alături de cea a SUV-urilor de clasă mică. XC40 se remarcă prin originalitate și prin siguranța de top pe care o oferă. Ca și Duster, XC40 este deja perezent în showroom-uri. Crossover-ul C5 Aircross, varianta mai mare a lui C3 Aircross, se află și el printre pretendenții de anul acesta. Piața vizată de constructorul francez este cea din China, așa că în Europa, C5 Aircross își va face simțită prezența abia din toamna lui 2018. Pe listă se află și două automobile electrice. I-Pace este unul dintre ele. Un bolid electric de 400 de cai-putere obținuți din două propulsoare electrice separate care-și propune să fie o concurență directă la segmentul premium în domeniu oferit de Tesla. A doua variantă este cea mai vândută mașină electrică la nivel global, exceptând automobilele chinezești făcute doar pentru China. E vorba de noua versiune Nissan Leaf, care, în premieră, propune automobilul cu o singură pedală. Porsche 911 este cea mai așteptată sportivă a anului. Modelul emblematic care se fabrică de peste 50 de ani vine cu foarte ușoară modificare la nivel de design, dar cu mai multă putere în propulsorul turbo pe benzină. Seria 3 este un alt model hot. Pentru că vorbim de cel mai de succes model al BMW. Noua Seria 3 va urmări calea deschisă deja de Seria 5, adică o copie ca tehnologie și design a segmentului superior, la un preț pe măsură. Peugeot 508 este cel de-al doilea produs PSA mult așteptat. Limuzina franțuzească împrumută din interiorul lui 3008 și transpune într-o variantă luxuriantă i-Cockpitul. Nu în ultimul rând, pe listă se află un veteran tăcut, dar dibace, Ford Focus, ajuns deja la cea de a patra generație. Tot la cea de-a patra generație a ajuns și Mercedes Class A. Și modelul german figurează pe lista întocmită de caradisiac.

Automobilul cu o singură pedală

Nissan Leaf propune în premieră pentru o mașină de serie o singură pedală de control pentru funcționarea automobilului. “Cu e-Pedal apeși pe pedală pentru a accelera și o eliberezi ușor pentru a frâna. Dacă vrei, poți opri complet mașina eliberând brusc pedala”, a explicat Francesco Giacalone, directorul de Marketing al VE Nissan Europa, modelul de funcționare a sistemului e-Pedal. Există, pentru siguranță, și o pedală clasică de frână, care poate fi folosită doar în momenul în care este necesară o manevră de urgență sau pentru oprirea brutală intenționată a automobilului. Pentru cei care nu pot manevra automobilul dintr-o singură pedală, așa cum propune constructorul, există un buton prin care sistemul e-Pedal poate fi dezactivat, Nissan Leaf urmând să funcționeze ca o electrică clasică.

Predicții pentru 2018

Anul 2018 va continua să fie unul al mobilității electrice și al dezvoltării sistemelor autonome. Este de aștepat un asalt fără precedent al mașinilor electrice chinezești. Având deja o vastă experiență pe piața din China, constructorii comuniști vor folosi prețuri de dumping pentru a pătrunde în forță printre cumpărătorii europeni și americani. Au ca atu o solidă investiție în industria acumulatorilor, punctul nevralgic al automobilelor electrice la această oră, dar și un capital generos pe care-l pot aloca pentru marketing. Problema mare vine din îndeplinirea standardelor de siguranță pe care mașinile chinezești se luptă să le atingă. Autonomizarea este ce-a de a doua direcție după care se dezvoltă industria auto. General Motors, Ford Motor, BMW, Nissan și nu numai alocă fonduri impresionate pentru dezvoltarea de noi tehnologii și au ca țintă ca în următorii cinci ani să construiască un automobil autonom capabil să fie acceptat din punct de vedere legal și să facă față traficului urban actual. Cea mai mare dezamăgire de pe piață este de așteptat să fie Tesla. Conform analiștilor, Musk nu va fi capabil să producă în 2018 mai mult de 48.000 de unități din Model 3, cu mult mai puțin decât cele 500.000 de mașini pe care și-a propus să le vândă.