Cât costă o autonomie electrică de 400 de km

Renault Marketing 3D-Commerce E3 INTENS VERSION - SMOKED GREY DASHBOARD - R-LINK - PACK BLUE E3 INTENS VERSION - SMOKED GREY DASHBOARD - R-LINK - PACK BLUE





Noul ZOE Z.E. 40 este disponibil în România la un preţ de plecare de 33.000 de euro în varianta de echipare Life. Pentru varianta Intens preţul este de 34.500 de euro. Versiune cu autonomie NEDC de 400 de km este mai scumpă cu 2.000 de euro în comparaţie cu cea de 200 de km. Din acest preţ se poate scădea tichetul rabla plus acordat de Guvern care are o valoare de 10.000 de euro. Cu ocazia lansării acestui model, marca Renault propune clienților o nouă variantă de comercializare, de tipul „Full Purchase”, care include prețul bateriei. Primul nivel de echipare, LIFE, oferă în dotarea standard echipamente ca: faruri de zi cu tehnologie LED, cruise control, asistentă la frânarea de urgenta, sistem de asistență la pornirea din rampă, tablou de bord digital TFT 7’’, oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante, climatizare automată bi-zona cu senzor de toxicitate şi cablu de încărcare Flexi Charger de 6,5 m lungime. Important de ştiut că autonomia reală a bateriei depinde foarte mult de viteză şi de temperatura ambientală. Dacă în cazul unei viteze de 50 km/h, temperatură exterioară de peste 25 de grade, fără aer condiţionat şi cu jante de 15 inchi autonomia ajunge la un maxim de 382 de km. Folosirea aerului condiţionat scade autonomia cu 21 de km. Cea mai rea situaţie este pe timp de iarnă, la temperaturi de sub -15 grade când la o viteză de 130 km/h, cu jante de 17 inchi şi căldura pornită se ajunge la o autonomie de doar 110 km.