Ce știe să facă un sistem inteligent 4x4

Nissan X-Trail este un crossover care și-a făcut aparița în lunga istorie a mărcii japoneze odată cu Alianța Renault-Nissan. Reprezintă noul val al constructorului nippon și încearcă să echilibreze nevoia tot mai acerbă de SUV care se înregistrează în rândul consumatorului, cu cea a unui automobil confortabil și ușor de manevrat în oraș. X-Trail este un automobil care se deosebește din multitudinea de crossover-uri prin capabilități off-road și putere, abilități pe care am avut ocazia să le testez timp de câteva zile.

X-Trail este un SUV compact ca definiție, dacă ar fi să-i găsim un loc în marea masă a automobilelor actuale. Însă vorbim de un autoturism care are o lungime de 4,69 metri, o lățime de 1,82 metri și o masă proprie de 1,77 tone, așadar un gabarit destul de semnificativ pentru a necesita o propulsie pe măsură. Pentru X-Trail, Nissan a ales un motor diesel Euro 6 cu o putere de 177 de cai și un cuplu de 380 Nm. Forța brută a propulsorului ajunge la cele patru roți printr-o cutie CVT și o tracțiune integrală inteligentă. Motorul este bine adapatat mașinii și reușește să facă față provocărilor. Puterea se simte încă de la prima apăsare de pedală pentru că acel cuplu maxim este atins chiar la 2000 de rot/min. Astfel, X-Trail este capabil să folosească întreaga forță disponibilă la viteze destul de mici cum sunt cele necesare manevrelor în off-road. Propulsorul diesel are însă dezavatajul de a-și face simțită prezența în habitacu prin intermediul sunetului specific, dar și a unor ușoare trepidații.

Surpiza CVT

Cutia de viteze este una cu transimise variabilă continuă. Practic, avem de-a face cu o infinitate de trepte de viteză, iar la apăsarea bruscă a pedalei de accelerație ar fi trebuit să nu simt acel zvâc caracteristic cutiilor manuale sau celor automate clasice, în trepte, ci o accelerare lină. Asta în cazul general, pentru că la X-Trail am aflat că am de-a face cu o cutie CVT după ce am citit caracteristicile, mașina comportându-se la prima vedere ca una cu o cutie automatică în mai multe trepte. E drept, că pentru a avea acces mai facil la piața europeană, reticientă la clasicele CVT-uri, constructorii recurg la un vicleșug, simularea pe cale electronică la trecerea dintr-o treaptă în alta. Chiar dacă la X-Trail avem de-a face, în esență, cu o accelerare lină, puterea motorului face ca această să fie resimțită ca una clasică, cu un start puternic. Transmisa se realizează la cele patru roți prin intermediul unui sistem inteligent care face parte din Chassis Control ce asigură o coordonare pentru maxim de siguranță și eficiență la nivelul traiectoriei și al rulării.

Trei moduri

Tracțiunea 4x4i poate fi setată în trei moduri presabilite – 2WD, Auto și 4x4. În primul caz, puterea este dirijată exclusiv către roțile de pe puntea față. Acest tip de rulare este folosit, în general, în transportul urban dacă vremea nu necesită altă abordare. O tracțiune 2WD asigură un consum mai redus de carburant comparativ cu o altă redistribuire a forțelor. Modul Auto este cel care scoate în evidență inteligența tracțiunii și inovațiile sistemului Chassis Control. În acest caz, computerul mașinii schimbă proporția forțelor pe care le dirijează către cele patru roți în mod dinamic, în funcție de starea carosabilului și necesități. Dacă avem de-a face cu un drum în condiții normale, puterea se duce către roțile din față în proporție de 100%. În cazul în care pe carosabil apare o porțiune în care se pierde aderența, cuplul este dirijat în proporție de cel mult 50%, dar dinamic, și către puntea din spate astfel încât, în orice moment, să avem de-a face cu un maximum de eficiență. Același principiu este folosit și pentru a păstra mașina pe o trasă ideală aleasă de șofer. În funcție de curbă și gradul de înclinare al șoselei, puterea este disipată diferit pe roțile din aceeași punte astfel încât să se evite subvirarea sau supravirarea. Eficiența sistemului Chassis Control se simte cel mai bine pe serpentiele de munte, mai ales dacă sunt acoperite cu zăpadă sau porțiuni de gheață, unde te-ai aștepta să ai o altă direcția a mașinii decât cea dorită și constați că SUV-ul se duce chiar acolo pe unde dorești. Pentru porțiunile grele în care este necesară toată priceperea lui X-Trail pentru a ieși la liman există modul 4x4 lock care blochează transmisa pentru redistribuirea puterii între punți în proporți de 50/50 cu dirijarea cuplului către roata care are aderență. Se folosește, în special, pentru situații limită cum ar fi cele ale unor drumuri desfuntate acoperite cu zăpadă, gheață, noroi consistent sau nisip afânat. Atenție, însă, o aventură în off-road nu trebuie să se bazeze doar pe capabilitățile uneori excelente ale mașinii, ci necesită anvelope pe măsură. Pentru că jumătate din abilitățiile off-road ale unui automobil sunt date de un cauciuc adecvat. Nu în ultimul rând trebuie ținut cont de faptul că o aventură în afara șoselei necesită un minim de cunoștințe tehnice, șofatul în acest caz fiind diferit ca maneieră și abordare de cel clasic.

Gata de off-road

Caracteristicile tehnice ale lui X-Trail îl califică pentru aventuri extra șosea. Garda la sol serioasă, de 21 de cm, este completată de un unghi de ataca de 19.46 grade și unul de degajare de 27 de grade. Unghiul de rampă este de 20.78 grade. X-Trail este în stare să-și păstreze stabilitatea în condiții de siguranță la o înclinare laterală maximă de 50 de grade. Toate aceste cifre trebuie atent urmărite de șofer în cazul unui parcurs off-road și necesită experiență pentru ca un drum de plăcere să nu se transforme într-un coșmar. X-Trail este ajutat în spații înguste sau drum cu obstacole de sistemul Around View Monitor. Acesta funcționează prin intermediul camerelor amplasate de-a lungul perimetrului și este capabil să vadă 360 de grade acolo unde șoferul nu are acces din scaun, imaginile fiind amplasate pe tableta de 7 inchi de pe consola centrală. SUV-ul japonez este și un cărăuș de nădejde fiind capabil să urce rampe cu o înclinare de 30 de grade la o încărcare maximă de 3,89 tone. Pentru coborârea în pantă există un sistem de asistență care evită folosirea frânei și implicit pierderea aderenței, computerul preluând această sarcină. Sportivitatea în acest caz a fost sacrificată pentru tradiționala specializare Nissan în off-road, astfel că sprintul lui X-Trail este de 10 secunde până la 100 de km/h, iar viteza maximă care poate fi atinsă este de 196 km/h. Consumul este comparabil cu gabaritul mașinii, puterea și tracțiunea de care dispune. Acesta este 5,5 litri/100 de km în regim extraurban la o viteză medie de 50 km/h, urcă la 8,7 litri/100 de km/h pe autostradă și ajunge la 13,4 litri/100 în București la o viteză medie de 21 de km/h, cu tot cu strat/stop. Un mix după circa 400 de km parcurși, inclusv un ambuteiaj de 40 de minute de DN1 mi-a indicat un consum de 9 litri/100 de km. Calculul consumului este dinamic pentru că dacă la plecarea din București aveam o autonomie de 380 de km, după un parcurs până la Predeal și retur autonomia indicată îmi scăzuse doar la 380 de km.

Asistenții șoferului

X-Trail este dotat și cu o serie de sisteme care au rolul de a spori siguranța în trafic. Nissan Safety Shield Plus include o avertizare la unghi mort care dă semnale acustice și vizuale prin intermediul unor leduri roșii plasate în oglinzile laterale. Există, de asemenea, și o alertă la traficul din spatele vehiculului care se bazează pe senzori de mișcare și care este foarte utilă atunci când vrem să ieșim cu spate dintr-o parcare sau garaj fără a avea minim de vizibilitate. Modul de condus al șoferului este monitorizat permanent, iar în cazul unor iregularități este activată alerta Atenție Șofer Scazută. De asemenea, există avertizor la părăsirea benzii de rulare fără intenție sau semnalizare și un sistem care este capabil să citească semnele de circulație și să avertizeze la depășirea vitezei legale pe segmentul de drum pe care e montat panoul. Nissan este capabil să frâneze de urgență atunci când impactul cu vehicul sau chiar un pieton este iminent. Există, de asemenea, și un sistem de asistență la faza lungă, luminile cu LED fiind trecute automat în modul de fază scurtă.

Fotolii spațiale

Interiorul lui X-Trail este unul spațios. Cockpitul se remarcă prin fotolii comode din piele proiectate cu ajutorul tehnologiilor spațiale, inovație ce poartă denumirea de Zero Gravity. Am remarcat că și pasagerii din spate dispun de încălzire în scaune, pe lângă priză de aer separată pentru climă și un spațiu pentru picioare remarcabil. De asemenea, scaunele din spate pot fi ajustate. Șoferul are la dispoziție un display de 4.3 inchi în spatele volanului pe care afisaște o multitudine de date despre mașină și o consolă centrală care compune sistemul multimedia cu cel al calculatorului de bord. Tableta de 7 inchi proiecteză imaginile provenite de la sistemul Around View Monitor și este folosită și pentru manevrele de parcare automată pe care X-Trail este capabil să le facă. SUV-ul poate fi comandat și în varianta cu șapte locuri. În cea cu cinci locuri, portbagajul are o capacitate de 565 de litri și o podea sub care se pot depozita obiecte cu o înălțime de până la 20 de cm. Prețul pentru care Nissan în cere pe X-Trail ajunge într-o variantă de echipare Tekna, cum a fost cea testată, la 39.172 de euro cu TVA

Avantaje

putere

sistem de tracțiune 4x4 inteligent

confort

Dezavantaje

zgomotul motorului la interior

ușoare trepidații

consum urban

50 de grade, înclinare laterală maximă

21 cm, garda la sol

10 secunde până la 100 km/h