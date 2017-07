Comisia Europeană avertizează asupra efectelor interzicerii automobilelor diesel în orașe

Interzicerea automobilelor diesel în oraşele europene ar putea afecta capacitatea producătorilor auto de a investi în vehicule cu emisii zero, este avertismentul Comisiei Europene transmis miniştrilor Transporturilor din blocul comunitar, transmite Reuters.



Într-o scrisoare analizată de Reuters, Elzbieta Bienkowska, comisarul european pentru piaţă internă, industrie, antreprenoriat şi IMM, afirmă că nu vor exista beneficii în cazul prăbuşirii pieţei automobilelor diesel iar pe termen scurt autorităţile ar trebui să se concentreze pe forţarea producătorilor auto să reducă emisiile periculoase de oxid de azot la limita acceptată de reglementările UE.



"Deşi sunt convinsă că ar trebui să ne îndreptăm rapid spre vehicule cu emisii zero în Europa, autorităţile şi industria auto nu pot fi interesate de un colaps rapid al pieţei europene a automobilelor diesel, ca rezultat al interzicerii acestor vehicule pe plan local", a explicat Bienkowska.



"Doar ar priva industria de fondurile necesare pentru a investi în vehicule cu emisii zero", avertizează oficialul european.



Principalii producători auto din Germania au făcut investiţii semnificative în tehnologia diesel dar de la izbucnirea scandalului emisiilor de la Volkswagen - în 2015 - temerile privind poluarea vehiculelor a dus la verificări amănunţite în industria auto, în special a nivelului de oxid de azot, care provoacă boli respiratorii şi afectează mediul.



Bienkowska le-a spus miniştrilor Transporturilor că este îngrijorată în legătură cu recentele încălcări ale reglementărilor privind emisiile de la Audi şi Porsche, descoperite de procurori şi nu de autorităţile germane.



De asemenea, oficialul solicită ca toate maşinile cu emisii excesiv de ridicate de oxid de azot să fie scoase de pe drumurile europene dar susţine că producătorii auto ar trebui să acţioneze în mod voluntar.



Munchen-ul, oraşul care găzduieşte cartierul general al producătorului auto BMW, a devenit ultimul oraş din Germania care analizează posibilitatea interzicerii circulaţiei anumitor automobile cu motoare diesel, din cauza creşterii emisiilor poluante.



"Oricât de mult aş dori să evit o astfel de interdicţie, cred că este puţin probabil să nu existe interdicţii în viitor", a declarat luna trecută primarul din Munchen, Dieter Reiter. Întrebat despre cele mai recente date referitoare la emisiile de oxid de azot, care potrivit publicaţiei menţionate depăşesc normele europene, Dieter Reiter a răspuns: "rezultatele sunt şocante, nimeni nu se aştepta la acest lucru".



În schimb, un purtător de cuvânt de la BMW, companie care produce o gamă largă de autovehicule începând de la modelul electric i3 şi până la SUV-uri cu motoare pe benzină şi motorină, a apreciat că încurajarea utilizării vehiculelor electrice este o modalitate mai bună pentru a îmbunătăţi calitatea aerului decât interzicerea automobilelor diesel.



La rândul său, un purtător de cuvânt de la Ministerul german al Transporturilor a declarat că Guvernul federal de la Berlin se opune şi el posibilităţii ca o serie de oraşe şi state să interzică automobilele diesel. "Interzicerea circulaţiei este o abordare politică greşită", a apreciat purtătorul de cuvânt.



Cu toate acestea, oraşul Stuttgart, sediul Mercedes-Benz şi Porsche, se pregăteşte deja să interzică, începând de anul viitor, circulaţia anumitor vehicule diesel care nu îndeplinesc ultimele norme de poluare.



Având în vedere consumul mai redus de combustibil al autovehiculelor diesel în comparaţie cu cele pe bază de benzină, cei trei mari producători auto germani au investit semnificativ în tehnologia diesel. În consecinţă, dacă în SUA tehnologia diesel este doar o piaţă de nişă, în Germania aproximativ jumătate din noile autoturisme vândute în Germania erau propulsate de motoare diesel înainte de izbucnirea scandalului de la Volkswagen, care a dus la scăderea cotei de piaţă a automobilelor diesel la 40%.



Perspectiva unor interdicţii care să vizeze automobilele diesel va afecta şi piaţa automobilelor rulate, ceea ce pe cale de consecinţă va afecta diviziile de leasing şi finanţare ale producătorilor auto.

AGERPRES