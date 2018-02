Cum se comportă noul Duster

Noul Duster reprezintă o nouă eră în istoria Dacia. Momentul în care simți că nu mai ai de-a face cu aceea mașină care și-a făcut un renume prin faptul că oferă mobilitate la un preț redus. Duster 2 joacă acum într-o altă ligă, în care accesorizarea și tehnologiile noi fac diferența. Ce-i drept, SUV-ul produs la Mioveni se vinde acum cu 19.900 de euro cu TVA în varianta cu maximum de accesorizări, 4x4 și scaune din piele.

Duster 2 este o variantă net superioară modelului vechi la nivel de echipare și confort interior. Dacă ne uităm la cele două versiuni vedem că țelul noului Duster a fost în primul rând schimbarea din habitaclu. Chiar dacă vorbim de o versiune care este mai scumpă cu circa 1.500 de euro, îmbunătățirile sunt semnificative. Duster 2 vine cu o nouă generație de scaune - total schimbate și cu un confort sporit - care dispun de o nouă armătură și de o spumă mai densă. Lungimea șezutului a fost extinsă cu 20 mm și a fost mărită susținerea laterală. În plus, există încălzire în scaune. Tapițeria poate fi opțional, contra a 500 de euro, din piele. Șoferul dispune de o cotieră, ce-i drept cam anemică, de un reglaj lombar și de reglaj pe înălțime de până la 60 de mm. Materialele au fost schimbate și la nivelul planșei de bord dispărând practic acel plastic negru, tare și prăfuit. Noua planșă de bord este mai verticală decât cea anterioară, iar forma o face să fie orientată spre șofer. Granulația materialului folosit pentru interior este mai fină, iar îmbinările făcute cu mai multă grijă. Pe consola centrală, pupitrul din care se comandă clima și opționalele se înscrie în linia actuală a automobilelor. Butonele de comandă sunt sub formă de mici clapete și aduc aminte de cele de pe Peugeot 5008. Volanul, acoperit opțional cu un soi de piele ecologică neagră botezată soft feel, este reglabil în înălțime cu o cursă de 40 mm și în adâncime până la 50 mm. Chiar dacă are un ton bizar, claxonul se poate acționa acum de pe volan. Habitaclul a fost mărit și iluminarea este mai bună datorită faptului că parbrizului a fost montat cu 10 centimetri mai în față decât la modelul precedent. A crescut, de asemenea, nivelul de insonorizarea. Cu toate acestea, zgomotul produs de motorul diesel se aude încă destul de pregnant în interior. Legătura multimedia este asigurată de o tabletă cu touchscreen care este capabilă să redea nu doar convorbirile telefonice de pe smartphone, ci și fișierele cu muzică. Volumul spațiilor de depozitare de la interior a crescut cu 5,8 l, ajungând acum la 28,6 l. Printre spațiile noi se numără un sertar situat sub scaunul pasagerului din față. Volumul portbagajului se menține la valoarea anterioară și are 445 de litri în versiunea 4X2 și 376 de litri în ce 4X4.

Ușor în mișcări

Noul Duster se mișcă incredibil de ușor. Prima oară când am luat contact cu volanul am remarcat ușurința cu care se poate manevra direcția asistată electric. În ciuda faptului că vorbim de o mașină care are 4,3 metri lungime, Dusterul se comportă în trafic ca o mașină de oraș, mică și agilă. Suspensiile sunt setate astfel încât să împace traficul de oraș, unde este necesar un confort mai ridicat, cu stabilitate pe viraje sau la viteze mai mari acolo unde trebuie o suspensie mai dură. Garda la sol de 210 mm nu este utilă doar în traseele de off-road unde Duster încă se comportă bine, ci și pentru a depăși obstacolele junglei urbane cum ar fi o bordură mai înaltă care ne desparte de un posibil loc de parcare. Motorul este unul clasic din dotarea Dacia. Vorbim de dieselul de 1,5 litri dCi și 115 cai putere care este capabil să ofere un cuplu de 260 Nm. Chiar dacă acesta este disponbil încă de la turații reduse de 1.750 de rot/min, sprintul de care este capabil Dusterul nu este unul strălucit și cifrele producătorului indică un necesar de 12,4 secunde până la atingerea vitezei de 100 de km/h în varianta de tracțiune integrală. Totuși, avem de-a face cu un vehicul care la gol ajunge la 1,32 de tone.

Consum decent

Sprintul nu prea săltăreț se simte mai ales dacă ai de gând să efectuezei o manevră mai rapidă și simți că oricât ai apăsa pedela de accelerație și cât ai tura motorul, ai cam atins punctul culminant și este cazul să o lași mai moale. Neavând veleități sportive, Dusterul nu se poate lăuda nici cu cifre ieșite din comun, astfel că în materie de viteză, punctul maxim pe care îl poate atinge se situează la 169 km/h. În schimb consumul este unul bun. Eu am înregistat 8,4 litri/100 de km în regim urban și o viteză medie de 15,7 km/h și unul extraurban pe autostradă de 6,4 litri/100 de km, la o viteză medie de 105 km/h. După un pacurs urban de circa 100 de km și unul extraurban de 150 de km, tot mai aveam motorină în rezervorul de 50 de litri pentru încă 500 de km. Cei drept, o parte din economia de combustibil este realizată și cu ajutorul sistemului start/stop care funcționează fără timpi morți.

Atu în off-road

În regim de off-road, Dusterul își păstrează un as în mânecă față de concurență. Asta în cazul în care vorbim de versiunile cu transmise integrală. Acestea pot fi întâlnite doar pe trei tipuri de motorizări și numai în tandem cu o cutie automată cu șase raporate. Sistemul 4x4 este disponibil cu motoarele cu benzină de 1,2 TCe turbo 125 de cai, 1.6 SCe aspirat 115 cai putere și dieselul de 1.5 litri. Cine vrea un Duster cu cutie automată EDC trebuie să știe că aceasta nu poate funcționa cu transmisa integrală și este posibil doar în varianta cu motor diesel de 115 cai putere. Transmisia automată are trei nivele de reglaj. Într-o primă variantă poate funcționa doar cu tracțiune pe puntea față 2WD. Pentru mai mult confort se poate alege opțiunea Auto care lasă computerul de bord să decidă care este cel mai optim mod de tracțiune în funcțiile de carosabil, viteză, condițiile de trafic și eficiența de combustibil. Pentru varianta hard, de off-road sau situații dificile, transmisa integrală poate fi pusă în modul 4x4 lock. În acest caz, puterea este transmisă la cele patru roți motoare și redirijată spre cele care au aderență în cazul în care una dintre ele patinează. Dusterul și-a păstrat cabilitățile de cățărător și pe lângă garda la sol apreciabilă, are un unghi de atac apropiat de 30 de grade și un unghi de degajare de 33 de grade. În plus, acum SUV-ul românesc are o funcție care controlează coborârea în pantă astfel încât să se evite pierderea aderenței. Tot ce trebuie să facă șoferul este să apese clapeta de pe consola centrală și să dirijeze direcția având grijă să nu acționeze frâna pentru că de coborâre se va ocupa computerul de bord. Pentru plecarea din rampă există un sistem hold hill care înlocuiește manevra cu frâna de mână. O funcție utilă în off-road, dar și în cazul unei parcări urbane în spații strâmte, este camera multi-view pe care Duster o preia de la colegii de concern de la Nissan. Vorbim de patru camere de filmat - una frontală, două laterale plasate sub oglinzi și una în spatele vehiculului – care-i permit șoferului să observe tot ce ce se află în jurul mașinii sale sub nivelul de vizibilitate care este posibil din habitaclu. Imaginile sunt afișate pe tableta de pe bord, iar șoferul are posibilitea să selecteze camera pe are o dorește. Sistemul se declanșează automat la cuplarea treptei de marșarier. Tot pentru doritorii de aventuri extraurbane există și un program special pe tabletă care afișeză o busolă și înclinarea SUV-ului în timp real.

Siguranță sporită

Chiar dacă Dusterul a obținut doar trei stele la testele EuroNCAP, inginerii Dacia au umblat și la sistemele de siguranță și asistență pentru șofer. Astfel, a apărut un avertizor de depășire în unghiul mort. Cei 4 senzori cu ultrasunete amplasați în colțurile mașinii detectează prezența vehiculelor situate în spate sau în lateral și semnalează pericolul sub forma unui martor luminos în oglinda retrovizoare laterală. Structura automobilului a fost ranforsată, scaunele au căpătat armături noi și au apărut airbag-uri cortină. Pentru confortul șoferului există un sistem de aprindere automată a farurilor, iar cheia poate fi comandă și sub forma unui smart-card care declanșează automat deschiderea tuturor portierelor la apropierea șoferului și încuierea acestora însoțită de un semnal sonor. Pornirea se face de la un buton, iar șoferul este avertizat atunci când nu mai este detectată prezența cardului în habitaclu.

Ce e nou la exterior

Designul exterior al noului Duster este ajustat după tendințele actuale, deși în esență nu este cum mult modificat. În față a apărut un calandru nou, încadrat de blocuri optice extinse în lateral. Nouă identitate luminoasă integrează lumini de zi cu LED repartizate în trei segmente. Pe capotă au apărut două nervuri voluminoase, iar scutul frontal a fost mărit și are un aspect cromat care pare rezistent la zgârieturi. De asemenea, flancurile au fost înălțate. Pe aripi au apărut ornamente 3D de culoare neagră care poartă și inscripția 4x4. La partea din spate se remarcă noile stopuri cu 4 carouri roșii și un scut mărit tot din material plastic de culoare cromului. Noul Duster are însă advresari puternici în segmentul de preț în care joacă și nu-i rămâne să mizeze decât pe carte unui SUV care ține la tăvăleală și este ieftin și ușor de întreținut.

Dezavantaje

zgomotul motorului diesel la interior

nu există combinața 4x4 automată

era until un motor mai puternic

Avantaje

confortul interior

capabilități 4x4

prețul

Cifre

- 250 de euro, prețul opționalului pentru cameră multiview

- 210 mm, garda la sol a noului Duster