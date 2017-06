Cum se mişcă în oraş „Cel mai 4x4 SUV al anului”

Am testat noul SX4. Crossoverul a fost declarat de presa din România „Cel mai 4x4 SUV”, dar eu am avut parte de varianta de stradă a modelului, adică un SX4 cu tracţiune faţă şi cu cel mai mic model de motor din gamă, propulsorul de 1 litru. SUV-ul japonez stă bine la manevrabilitate şi este încăpător şi confortabil. Rămâne de văzut dacă merită cei 18.050 de euro pentru care se vinde. Ce atuuri şi ce dezavantaje are sunt întrebarile cărora le voi da răspuns.





Vestea că modelul crossover compact de la Suzuki a câştigat trofeul de cel mai 4x4 SUV al anului în România a fost surprinzătoare. SX4 a reuşit să se impună în faţa Land Rover, Jeep, Isuzu D-max, Amarok, Qashqai, Tucson, Kia, Peugeot, Renault şi Daciei Duster. Nu ştiu ce criterii au avut cei care au făcut alegerea după alergări şi probe pe drumuri de munte, dar cel mai probabil că au ţinut cont nu doar de capabilităţile de căţărător, ci şi de raportul versatilitate/preţ sau de cel de criterii de manevrabilitate. La modelul testat de mine a lipsit butonul All Grip care a pus în valoare experienţa Suzuki în a construi maşini de teren de talie mică câştigată prin Jimny. Dar am putut să evaluez adaptabilitatea lui SX4 la condiţile traficului urban de pe drumurile publice. Designul exterior este spectaculos. Mai ales pentru că vorbim de Suzuki, o marcă care n-a epatat de-a lungul istoriei axându-se mai mult pe vehicule eficiente şi liniştite decât pe mari apariţii vizuale. De această dată, constructorul nippon a vrut să schimbe macazul. A lansat o grilă cu personalitate, mare şi accentuată, căreia i-a ataşat blocuri optice care cuprind aproape jumătate de aripă şi încastrează lumini de zi cu led. Partea frontală este completată de un spoiler faţă dintr-un plastic negru rezistent la condiţii grele de trafic care se continuă de-a lungul întregului autovehicul. Sunt semne caracteristice ale faptului că maşina nu este doar pentru străzile asfaltate, ci îndemnă la ieşirea în peisajul mai desfundat. Cu grijă însă, pentru că trebuie să cunoaştem bine ce fel de tracţiune avem şi de ce este ea capabilă. Spoilerul de pe spate este şi el construit pentru a fi apt de aventură. La aceste elemente intuitive pentru un SUV, nu doar urban, se adaugă garda la sol de 18 centimetri care permite abordarea unor obstacole de mărime medie fără teama că s-ar putea deteriora ceva pe sub maşină.

Stabilă

Alura lui SX4 este una a unei maşini zvelte, cu o înălţime de 1,58 metri şi o lăţime de 1,78 metri. Aceasta îi oferă şoferului o poziţie înaltă la drum cu o bună vizibilitate asupra şoselei. Chiar şi cu scaunul coborât la maxim, şoferul tot se află deasupra celor care merg cu sedanurile. Poziţia ridicată dezavantajează însă la depăşirea, de exemplu, a unor TIR-uri, la viteze mari şi cu vânt lateral apărând uşoare momente de instabilitate. Acestea sunt cauzate şi de faptul că autovehiculul are o masă de doar 1,16 tone şi suspensii destul de moi. Ideale pentru traficul urban accident sau pentru off-road temperat, dar nu pentru manevre sportive. Acesta ar fi singurul imediment pe care l-am remarcat la ţinuta de drum a SUV-ului Suzuki, pentru că altfel parcursul este precis şi lin. Am mers peste 430 de km, în mare parte pe drumuri extraurbane şi autostrăzi şi am remarcat că automobilul se aşează confortabil la drum. Tracţiunea 4x2 a făcut faţă fără probleme carosabilului, e drept că nici prea mari provocări nu au fost. La viteze mici SX4 este manevrabilă ca o maşină de dimensiuni mici, chiar dacă are 4,3 metri lungime. Pentru că beneficiază de o rază de virare de doar 5,2 metri, este foarte manevrabilă în spaţii mici. La viteze mari, maşina a dat dovadă de stabilitate şi precizie în mişcări.

Un litru turbo

Sub capota lui SX4 am avut motorul de 1 litri boosterjet de la Suzuki. Micul propusor transversal este capabil să livreze 112 cai putere. Nu sunt mulţi, dar transpuşi în cuplul unui motor turbo însemnă 170 de Nm, suficienţi pentru ca SUV-ul să se mişte uşor în trafic şi fără sincope de tracţiune. Puterea este trecută printr-o cutie automată cu şase raporate care transmite lin şi precis forţa la roţile din faţă. Cutia poate fi pilotată şi manual cu ajutorul unor padele de pe volan. Trecerea în modul manual se poate face în orice moment prin acţionarea padelelor sau prin trecerea levierului în poziţia manuală şi lucrul cu padelele. La primul contact cu maşina am pus, din eroare, cutia pe modul de conducere manual şi am apăsat acceleraţia astfel că am fost surprins de faptul că schimbă foarte sus, după o turarea accentuată a motorului. Cutia trece singură în modul automat în momentul în care turaţia ajunge în zona roşie.

Cât consumă

Consumul pentru tandemul boosterje de 1 litru – cutie automată este dublu faţă de cel indicat de producător pentru traficul urban şi destul de apropiat pentru cel extraurban. În oraş, trafic de coşmar bucureştean, consumul a fost între 11 şi 13 litri la 100 de km, în vreme ce constructorul indică 6,2 litri la 100 de km. Cifra a fost înregistrată şi cu folosirea sistemului start-stop care îşi face simţită prezenţa atunci când este apăsată ferm pedala de frână. În regim mixt, după 435 de km, am avut un consum de 6,3 litri la 100 de km şi o viteză medie de 71 de km/h. Pentru regim de autostradă la viteze de până în 130 km/h consumul a ajuns la circa 6,5 litri/100 de km. În ceea ce priveşte sportivitatea noului SX4 în echiparea cu micul boosterjet, acestea se traduce printr-un sprint de 12,4 secunde până la 100 de km/h şi o viteză maximă de 170 de km/h.

Opţionale limitate

Echiparea lui SX4 în versiunea Passion care aduce modelul la un preţ 18.050 de euro cu TVA este destul de basic. Există un cruise control, care însă nu este adaptativ decât în următoarea echipare. Nu există nici sistemul de sistemul autonom la frânarea de urgenţă care opreşte maşina în caz de imact iminent şi care e disponibil doar de la următoarea versiune. Echiparea Spirit nu este însă disponibilă cu motorul de 1 litru turbo, ci doar cu cel de 1,4 litri turbo de 140 de cai putere care ajunge la 19.399 de euro cu TVA pentru versiunea 4x2. O combinaţie pe care n-am înţeles-o este prezenţa camerei de mers în marşarier care însă nu este secondată de senzori de parcare decât în combinaţie cu versiunea Spirit. Aproape că rişti să loveşti maşina din faţă în parcare aşteptând sonorul senzorilor la gândul că dacă ai cameră video nu se poate să nu ai şi senzori. În schimb, pornirea se face din buton, iar deschiderea se poate face fără a folosi cheia. Remarcabil este însă grija pentru siguranţă, SX4 fiind echipat cu şapte airbaguri laterale, genunchi pentru şofer şi cortină pentru toţi pasagerii.

Spaţii multe şi utile

La interior spaţiul este compartimentat în primul rând pentru a fi cât mai util. Pe volan găsim butoane pentru sistemul multimedia, telefon, padele, cruise control sau limitator. Pe feţele uşilor avem comparimente pentru sticle. Pe consola centrală există un alt compartimente pentru sticlă sau pahar şi un spaţiu atânc pentru a pune obiecte sau telefonul mobil. Portul de USB care permite şi încărcarea telefonului este plasat undeva în cotieră astfel că este destul de dificil să montezi smartphoneul la vedere pentru a urmări trasul pe Waze şi să îl încarci din USB, în acelaşi timp. Pentru asta se poate apela la un încărcător suplimentar care se poate cupla la priza de 12 volţi plasată imediat sub panoul de climă. Sistemul multimedia este compus dintr-un dispaly de 7 inchi, sistemul de operare fiind compatibil cu Apple CarPlay, iar cu MirrorLink doar pentru anumite telefoane dotate cu Android. Navigaţia se poate rula separat pe suportul unui SD card. Sistemul de sunet compus din şase incinte acustice îşi face treaba, chiar dacă nu este unul strălucit. Legătura prin bluetooth cu telefonul se face repede şi se păstrează fără probleme. În privinţa spaţiului interior, ampatamentul de 2,6 metri este în primul rând în avantajul pasagerilor din spate care au la dispoziţe nu doar un spaţiu imens pentru picioare, ci şi posibilitatea de a le ţine sub bancheta din spate care are profilul unui scaun. În plus, există posibilitatea de a alege între două poziţii ale spătarului banchetei din spate. Portbagajul de 440 de litri şi poate ajunge la 1,27 metri cubi în cazul rabatării scaunelor din spate. Portbagajul are un fund dublu care permite păstrarea sau ascunderea unor obiecte care nu depăşesc în înălţime 10 cm. SX4 nu are roată de rezervă şi nici spaţiul dedicat acesteia, astfel că o posibilă viitoare trecere pe GPL nu se poate face decât prin sacrificarea unei importante părţi din portbagaj.





Avantaje

- preţul faţă de concurenţă

- consumul extraurban

- transmisia automată

Dezavantaje

- combinaţie limitată de motorizări şi tracţiuni

- opţionale posibile doar prin alegerea altei echipări

- consumul urban real faţă de cel anunţat





- 12,4 secunde sprinul până la 100 km/h

- 5,2 metri raza de virare, permite manevre în spaţii reduse





1. SX4 a fost ales cel mai 4x4 SUV graţie unui sistem de tracţiune intergală care ridică doar cu 1.650 de euro preţul maşinii





2. SX4 este disponibil în România doar în trei tipuri de motorizări, un turbo pe benzină de 1 litru, un turbo pe benzină de 1,4 litri şi un diesel de 1,6 litri şi 120 de cai putere