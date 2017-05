Cum se mişcă la limită noile Alfa Romeo

Să compui un SUV care să îndeplinească concomitent condiţiile unei maşini pentru orice teren, să fie performantă şi, nu în ultimul rând, să fie La grande bellezza poate reprezenta o mare provocare pentru orice constructor auto. Alfa Romeo s-a încumetat să scoată primul SUV din istoria de 107 ani a mărcii şi acum se poate mândri cu Stelvio. O maşină pe care am avut ocazia să o testez în condiţii extreme pe circuitul de la Adâncata. Pentru a ne face o idee cât de performant e noul model, importatorul a pus la bătaie şi perla mărcii Alfa Romeo la vânzare în România, Giulia Quadrifoglio. Un bolid de 510 cai putere capabil să atingă suta în 3,7 secunde, o viteză de 307 km/h şi să coste circa 100.000 de euro.

Giulia Quadrifoglio, Stelvio, Giulia Q2 şi Giulia Q4, toate frumos aliniate la start pe circuitul de la Adâncata, din inima Bărăganului. Sutele cai putere aştepând să rupă liniştea cu sunetul dezlănţuit a sute de cai putere şi scârţâit de roţi, să acopere mirosul de câmp cu cel ce cauciuc ars, frâne încinse şi ambreiaj dus la limită. Frumuseţile strălcind în soarele blând al primăverii furau care mai de care ochiul critic al ziaristului auto. Care e arată mai bine, Giulia Quadrifoglio sau Stelvio? Greu de decis. Stelvio este în fond un SUV ridicat pe platforma Giuliei. Însă un sport utility vehicle obligat să respecte anumite standarde în materie. De gardă la sol, de capabilitatea de a aborda drumuri off-road, de a nu ieşi din linia mărcii printr-un gabarit mărit. Şi cum s-ar comporta o maşină care cântăreşte 1,7 tone la un test exterm. Cum ar fi un circuit cu ace de păr şi curbe strânse. Stelvio a dovedit că ştie să-şi păstreze nu doar siguranţa, în ciuda traselor foarte strânse, dar a rămas confortabil pentru a menţine aceea notă de automobil de lux pe care trebuie să o dovedească un Alfa Romeo. Pentru că totul trebuie să se combine cu celaltă caracteristică esenţială a mărcii: performanţa.

Benzină vs. diesel

Autoitalia a pus la bătaie un Stelvio diesel dotat cu motorul turbo benzină de 2 litri și 280 CP cu tracţiune integrală şi noul diesel 2,2 litri de 180 de cai putere şi tracţiune doar pe puntea spate. Diferenţa dintre cele două, în ciuda cuplul mai mare al motorului diesel, este evidentă. Stelvio pe benzină este mai ager şi este capabil să atingă suta în 5,7 secunde, iar tracţiunea integrală îl face să beneficieze de o stabilitate mai bună pe virajele strânse. Nici SUV-ul cu tracţiune doar pe puntea spate nu a dat semne că ar avea probleme, dar micile deosebiri au făcut diferenţa. Transmisia puterii se face printr-o cutie automată cu opt rapoarte gândite şi pentru cazul în care maşina ar fi pusă la încercarea specifică unui SUV, cum ar fi tractarea unei rulote sau a unei remorci pentru barcă. Cutia de transfer este capabilă să mute până la 80% din putere pe punte faţă la tracţiunea integrală în cazul în care se pierde aderenţa pe roţile din spate, principale în cazul lui Afla Romeo. Pentru a ajunge la aceste performanţe, producătorul italian a dezvoltat câteva tehnologii care să-i permită să-şi onoreze cartea de vizită.

Mare egal distribuite

Atât Giulia, cât şi Stelvio sunt proporţionate astfel încât să se obţină o distribuţie ideală a maselor, adică un raport 50-50 al greutăţii pe cele două punţi. Acest lucru a fost posibil prin poziţionarea motorului în spatele axei faţă şi prin folosirea unui arbore cardanic de transmisie a puterii către puntea spate din fibră de carbon. Prin acestă inovaţie s-a redus greutatea arborelului cardanic cu 35 de kg. Tot pentru reducerea greutăţii s-a folosit turnarea integrală din aluminiu a motoarelor, dar şi folosirea acestui material pentru uşi, hayon şi chiar pentru elemente de frână sau suspensii. Prin astfel de artificii inginereşti s-a reuşit o uşurarea a lui Stelvio cu 15 procente. Interesant este că suspensiile sunt confecţionate în propoţie de 80% din aluminiu, inteligent ranforsate pentru a face faţă forţelor mari la care sunt supuse. Vorbind de gabarit trebuie precizat că noul SUV Alfa Romeo are 468 cm lungime, 167 cm înălțime și 190 cm lățime, iar portbagajul ajunge la 525 de litri fără rabatarea scaunelor din spate.

Cu ce e înlocuit ABS

Testarea în condiţii de circuit a dat posibilitatea şi altor sisteme să se afirme. Cum ar fi înlocuirea clasicului ABS cu Integrated Brake System. IBS a permis eliminarea clasicului feedback transmis de ABS în pedala de frână, mai ales în cazul unei goane pe circuit unde sesiunile de frână au fost multe şi violente. Cum ar fi o încetinire a bolidului de la 200 la 50 de km/h fără emoţii. Responsabil pentru acesată performanţă este IBS, un sistem electromecanic brake-by-wire care utilizează în tandem ESC-ul cu servofrâna clasică pentru a livra un răspuns instantaneu al pedalei de frână și, implicit, distanțe record de frânare. Folosirea IBS permite oprirea lui Stelvio în 38,5 metri de la 100 km/h şi a Giuliei Quadrifoglio în 32 de metri de la 100 km/h, în acest caz folosindu-se plăcuţe de frână din carbon. IBS este asistat la Stelvio de Forward Collision Warning (FCW) cu Autonomous Emergency Brake (AEB) și detecția pietonilor. Sistemul emite o avertizare sonoră atunci când detectează o posibilă coliziune frontală și activează sistemul de frânare. SUV-ul mai dispune de Blind Spot Monitoring (BSM) cu Rear Cross-Path Detection care monitorizează constant unghiul mort din ambele laturi ale vehicului şi de un avertizor pentru depăşirea benzii de rulare. Despre consum ar fi irelevant să vorbesc pentru că testarea în condiţii de circuit nu are prea mare legătură cu un traseu clasic.

Cum e la interior

Cât priveşte partea de interior, cele câteva minute petrecute la bordul maşinii pe durata a patru ture de circuit mi-au dat posibilitatea să evaluez maşina la o primă impresie. Materiale de bună calitate, design luxuriant, inserţii metalice şi lemn, piele fină, reglaje electrice pentru scaun. Am remarcat prezenţa butonului de pornire pe volan şi sincer nu-i văd rostul pentru că ai de umblat la el doar la începutul şi sfârştiul cursei, dar rişti să opreşti accidental motorul în timpul mersului. Dă însă bine în peisaj pentru că pupitrul şoferului aduce a maşină de circuit, acolo unde buton de pornire este mult mai folosit decât la o maşină de serie. Tot pe volan, lângă butonul de curise control adaptiv, am remarcat prezenţa unei buton pentru asistenţa la coborârea în pantă care permite SUV-ului să execute singur această manevră, fără ca şoferul să folosească frâna. Legătura multimedia este compus dintr-o tabletă de 8.8 inchi cu navigație 3D integrată, cu posibilitatea de integrare a smartphone-ului şi un sistem de sunet Hi-Fi cu 10 boxe şi subwoofer care poate fi upgradat la un Harman Kardon de 900 W cu 14 boxe şi subwoofer. Preţul pentru Stelvio First Edition ajunge la 52.188 de euro cu TVA pentru varianta cu motorul turbo de 280 de cai putere şi tracţiune integrală Q4.

510 cai putere

La salonul de la Los Angeles, Alfa Romeo a prezentat publicului şi varianta maximală a lui Stelvio. Adică cea în echiparea Quadrifoglio cu motor bi-turbo pe benzină de 2.9 litri de 505 cai putere. Spre deosebire de SUA, această opţiune nu este încă disponibilă în România, însă am putut testa motorul pe Giulia Qudrifoglio. Acolo unde motorul inspirat din tehnologia Ferrari atinge 510 cai putere. Un model care concurează cu BMW M, Mercedes AMG sau Audi RS. O cursă cu cei 510 cai, o tracţiune pe spate, o cutie manuală cu şase trepte şi un set de plăcuţe ceramice speciale pe un circuit este greu de povestit în cuvinte. Un tablou mai relevant ar fi cel în care o mână de ziarişti aşteptau cu nerabdare să le vină rândul la cele patru minte pe circuit cu Giulia Qudrifoglio şi coborau din maşini cu sentimentul întipărit pe chip că şi-au îndeplinit un mare vis pe care-l aveau încă de când se jucau cu maşinuţele de fier pe circuite imaginare. Revărsarea bruscă de adrenalină începe cu zgomotul senzaţional al motorului cu pedigree Ferrari, urmează cu şocul accelerării în 3,7 secundă până la sută, forţa centripetă la ieşirea din viraje şi frânara bruscă de la 200 de km/h după linia dreaptă în care simţi că ai putea să-ţi iei zborul. Şi totul se termină atunci când cobori din scaunul din fibră de carbon care te-a ţinut pe poziţie să nu zbori prin habitaclul şi cu gândul că între vis şi realitate există circa 100.000 de euro, cam cât costă un asemenea bolid.

Cifre

- 510 cai putere, motorul bi-turbo de 2,9 litri de pe Giulia Qudrifoglio

- 231 km/h, viteza maximă a lui Stelvio cu motorul de 280 cp

- 900 W, sistemul de sunet Harman Kardon cu 14 boxe

Avantaje

- tehnologie

- frumuseţe

- confortabil

Dezavantaje

- preţul

- plasarea butonului de start/stop

- greutatea ridicată