Cum vor chinezii să-şi vândă maşinile

Chinezii vor să schimbe modul în care se face comerţ pe piaţa auto. Compania care deţine Geely şi Volvo vrea să lanseze în Europa, începând cu 2019, o reţea proprie de 500 de showroom-uri care vor fi deschise în special în mall-uri. Cu toate că automobilele vor fi arătate publicului în showroom, vânzarea lor ar urma să se facă exclusiv prin internet. Lynk & Co, noul brand Geely, a lansat la Salonul Auto de la Shanghai conceptul 03 și SUV-ul 01. Compania chineză are şi o optică specială în privinţa clientelei. Producătorul va miza pe conceptul de car-sharing, pe furnizarea unei conexiuni gratuite la internet, dar și pe un sistem de garanție pe viață care va fi detaliat ulterior. "Lynk & Co va fi primul brand care va oferi posibilitatea de car-sharing atunci când mașinile nu sunt utilizare, așa că trebuie să începem cu orașe cu o penetrare mare a acestor servicii. Asta înseamnă Berlin în Europa și San Francisco în SUA", a declarat un vicepreședintele de marketing și vânzări companiei. Lynk & Co 01 va fi disponibil în China până la finalul anului.