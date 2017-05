Debutează o nouă etapă a programelor "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus"

Programele de stimulare a înnoirii Parcului auto național - "Rabla Clasic" și "Rabla Plus"- vor putea fi accesate de către persoanele fizice și juridice începând din 18 mai, mai devreme cu o lună decât în 2016, a anunțat, joi, în conferința de lansare a celor două programe guvernamentale, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.

"Este un moment extrem de important atât pentru Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu, cât și pentru românii care așteaptă cele două programe. Am promis că atât "Rabla Clasic", program aflat la a 13-a ediție, cât și "Rabla Plus" vor avea proceduri rapide.Românii persoane fizice și juridice pot accesa cele două programe începând de săptămâna viitoare (joi, 18 mai n.r.). Ne-am fi dorit să lansăm programele într-un adevărat salon auto, însă astăzi am organizat în fața Ministerului Mediului un mini salon auto, ce poate fi admirat de toată lumea. Toți românii vor să trăiască într-un mediu curat, nepoluant și în care emisiile de CO2 să fie zero", a subliniat Gavrilescu.

Potrivit ministrului Mediului, subvenția acordată în cadrul programului "Rabla Plus" pentru mașinile sută la sută electrice este de 10.000 de euro.

"Noutatea în acest program este că

