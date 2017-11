Elon Musk și-a prezentat noile camioane electrice autonome dar și un bolid care ajunge la 100km/h in 1,9 secunde

Compania americană Tesla, care a revoluţionat industria automobilelor electrice, s-a orientat spre un alt segment al transportului rutier şi a prezentat, joi, modelul unui camion electric de mari dimensiuni, ce are un aspect futurist, dar şi un prototip pentru o maşină sport electrică, Tesla Roadster, informează AFP.



Noul model de Tesla Roadster, o maşină sport în mare vogă în rândul starurilor de la Hollywood, va costa mai puţin de 200.000 de dolari şi va avea o autonomie de deplasare de aproape 1.000 de kilometri. Acest model va fi disponibil pe piaţă începând din 2020.



"Am conceput camionul Tesla pentru a fi aerodinamic ca un glonţ", a declarat Elon Musk, CEO-ul companiei Tesla, la un eveniment ce a avut loc în Hawthorne, unde se află birourile diviziei de design din cadrul acestui contructor de automobile, dar şi sediul companiei sale aerospaţiale, SpaceX.



Noul camion Tesla, ce are patru roţi cu tracţiune independentă şi patru motoare, diferă de camioanele tradiţionale prin liniile sale fine şi prin partea lui frontală, care evocă trenurile de mare viteză, dar şi prin caroseria sa care este vopsită în culori mate şi metalizate.



Vehiculul accelerează de la zero la aproape 100 de kilometri pe oră în doar 5 secunde, a dezvăluit Elon Musk, un antreprenor miliardar originar din Africa de Sud.



Camionul Tesla Semi are o autonomie de deplasare de 800 de kilometri atunci când este "încărcat la capacitate maximă şi are o viteză de croazieră", a declarat Elon Musk.



"Întrucât 80% dintre traseele camioanelor au mai puţin de 400 de kilometri, acest fapt înseamnă că Tesla Semi poate să ajungă la destinaţie şi să revină apoi la bază fără să aibă nevoie de a fi reîncărcat cu energie", a adăugat acelaşi antreprenor.



"Costul unui camion este extrem de important. Un camion diesel ar fi cu 20% mai costisitor decât un Tesla Semi" prin prisma cheltuielilor totale, inclusiv a asigurărilor şi a costului carburanţilor.



Modelul Tesla Semi a fost prezentat într-o perioadă în care mai mulţi constructori de automobile, precum Daimler, Volkswagen, Nikola, Einride, lucrează la rândul lor la dezvoltarea unor camioane electrice, unele dintre ele fiind echipate cu funcţia de conducere autonomă şi având un design futurist.



Experţii în domeniu au remarcat, de asemenea, că autobuze şi camioane care funcţionează cu energie din surse alternative, precum baterii cu hidrogen sau pe bază de gaze naturale comprimate, există deja pe piaţă.



Tesla nu a oferit detalii despre costurile şi locul de fabricaţie al noului model. Compania doreşte să înceapă producţia de serie la sfârşitul anului 2019, chiar dacă "Elon Musk nu este foarte bun atunci când vine vorba despre a-şi respecta termenele anunţate", a remarcat Rebecca Lindland, expert al companiei Kelley Blue Book.



Ritmul de fabricaţie pentru celebrul Model 3, un sedan creat de Tesla, înregistrează întârzieri mari. Vârful de producţie este cuprins între 500 şi 1.000 de maşi pe săptămână pe anumite linii de fabricaţie, în contextul în care obiectivul declarat al companiei era de 5.000 de vehicule pe săptămână.



Pentru Rebecca Lindland, camioanele electrice - şi mai ales cele cu pilot automat - sunt deosebit de interesante pentru oraşe şi periferii, dar şi pentru companiile cu rute repetitive, precum poşta, societatea de mesagerie expresă UPS, camioanele municipale de salubrizare şi autobuzele şcolare.



Tesla a confirmat proiectul unei uzine în China şi "acolo există oportunităţi formidabile acolo", unde marile oraşe sunt adeseori afectate de smog, a precizat Rebecca Lindland.



Elon Musk a prezentat joi şi un prototip al maşinii de sport Tesla Roadster, care va fi "prima maşină (de fabricaţie industrială) care trece sub pragul de două secunde pentru a ajunge la 100 de kilometri pe oră".



Noile produse ale companiei, care urmează să lanseze la sfârşitul acestui an o linie de fabricaţie pentru acoperişuri solare, se înscriu în obiectivul declarat al firmei americane, care doreşte să îşi accelereze producţia pentru trei modele de automobile (S, X, 3) şi, mai ales, să devină în sfârşit rentabilă. AGERPRES