Fisa medicala pentru permisul auto – obligatorie sau nu?

Fisa medicala permis auto - StandardMed





Daca vrei sa dobandesti sau sa iti reinnoiesti permisul de conducere, probabil ai auzit sau ai citit ca ai nevoie la dosarul pe care il depui si de o fisa medicala pentru permisul auto.

Multe persoane nu stiu exact daca acest act este obligatoriu si se trezesc ca ajung la DRPCIV fara toate documentele necesare.

Tocmai din acest motiv, ne-am gandit sa clarificam acest subiect pentru toate persoanele care se gandesc sa obtina sau sa isi reinnoiasca permisul auto.

Asadar, ce este fisa medicala pentru permisul auto?

Fisa medicala pentru permisul auto este un document emis de o unitate medicala autorizata, din care rezulta daca solicitantii unui permis auto sunt apti din punct de vedere al starii de sanatate ca sa conduca autovehicule.

Este obligatorie fisa medicala pentru permisul auto?

Fisa medicala pentru permisul auto trebuie atasata la dosar doar pentru permise cu o noua valabilitate, adica doar pentru obtinerea pentru prima data a permisului de conducere sau pentru a-l inlocui pe cel expirat.

Cazurile in care nu este necesara fisa medicala sunt cele in care se solicita eliberarea unui duplicat:

- cand permisul a fost pierdut;

- cand permisul a fost furat;

- cand permisul s-a deteriorat;

- daca titularul permisului si-a schimbat numele.

Ce acte sunt necesare pentru obtinerea fisei medicale pentru permisul auto?

Pentru a obtine fisa medicala, trebuie sa te prezinti la unitatea medicala pe care ai ales-o cu urmatoarele documente:

- Buletin / Carte de identitate;

- Fisa de scolarizare – in cazul celor care urmeaza scoala de soferi;

- Adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B) in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;

- Scrisoare medicala de la medicul diabetolog in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si recomandarea daca solicitantul este apt pentru a conduce (in cazul bolnavilor de diabet);

- Ochelari de vedere (daca este cazul).

Trebuie sa retii faptul ca fisa medicala pentru permisul auto are o valabilitate de 6 luni de la data intocmirii.

Ce consultatii sunt necesare in vederea obtinerii fisei medicale pentru permisul auto?

Atunci cand vrei sa obtii fisa medicala pentru permisul auto, trebuie sa efectuezi controale medicale la urmatoarele specialitati:

- medicina interna,

- ortopedie,

- neurologie,

- psihiatrie,

- oftalmologie

- ORL.

Cum poti obtine rapid si usor fisa medicala?

Daca vrei sa obtii sau sa iti reinnoiesti permisul de conducere, StandardMed este clinica medicala de incredere care furnizeaza cel mai bun raport calitate-pret pentru fisa medicala pentru permisul auto, oferind in acelasi timp punctualitate si eficienta inegalabile.

Situata central, in zona Armeneasca, pe bulevardul Carol I, numarul 45, clinica acreditata StandardMed iti ofera posibilitatea de a obtine fisa medicala intr-o singura vizita, in doar o ora si jumatate! Astfel, nu mai e nevoie sa pierzi timpul pe holurile diverselor clinici sau pe la diferite ghisee.

Pentru pretul de doar 125 de Lei, vei obtine fisa medicala pentru permisul auto in cel mai scurt timp. In situatia in care acest interval este depasit, ti se va restitui 50% din suma platita.