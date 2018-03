Ian Pearson, noul director al fabricii Ford de la Craiova

Ford România a anunţat joi că Ian Pearson, actualul director al uzinei Ford din Bridgend (Marea Britanie), va fi noul director al fabricii din Craiova, unde, în perioada 2011-2014, a fost responsabil de activitatea uzinei de motoare, cel mai important proiect de care s-a ocupat aici fiind lansarea producţiei motorului Ford 1.0 EcoBoost.



Potrivit unui comunicat al Ford România, actualul director al fabricii Ford din Craiova şi preşedinte al consiliului director Ford România, John Henry Oldham, va fi numit, începând cu 2 aprilie 2018, în funcţia de manager al activităţilor de transport din Europa, urmând să se ocupe de activităţile de logistică şi transport în cadrul Ford Europa.



"Craiova a fost casa mea în ultimii 4 ani şi am fost foarte norocos să lucrez aici într-o echipă atât de minunată. Sunt foarte mândru de munca pe care am depus-o împreună aici, implicit de lansarea producţiei noului Ford EcoSport, şi sunt complet convins că fabrica noastră din România va continua să joace un rol-cheie în ansamblul producţiei Ford, livrând totodată produse excepţionale", a declarat John Oldham, care are peste 37 de ani de experienţă în diferitele poziţii în zona de producţie în cadrul Ford Marea Britanie şi Ford Europa.



Tot joi compania a anunţat schimbări şi la conducerea uzinei de producţie motoare din Craiova, astfel că Jaime Ortiz- Canavate va fi înlocuit începând cu data de 1 martie de Josephine Payne. Jaime Ortiz-Canavate se va ocupa timp de 6 luni de un proiect special care acoperă aspecte-cheie ale producţiei de motoare Ford din Europa, iar de la 1 septembrie 2018 va prelua poziţia de manager producţie motoare în cadrul Ford Europa.



Josephine Payne are, potrivit Ford România, o vastă experienţă din posturile deţinute în Europa şi în Statele Unite, atât în zona de operaţiuni motoare, cât şi în cea de inginerie şi producţie de motoare.

