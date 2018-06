Italia susţine achiziţionarea de maşini electrice

Guvernul Populist din Italia - cea mai inertă piaţă din Europa pentru maşinile electrice - are un plan extrem de ambiţios - un milion de vehicule electrice şi hibride pe şosele, subvenţiile pentru îndeplinirea acestui proiect fiind estimate la zece miliarde de dolari, se arată într-o analiză realizată de Bloomberg.



Membră a coaliţiei aflată la guvernare, Mişcarea 5 Stele (M5S, antisistem) a cerut "reducerea numărului de vehicule pe benzină şi motorină" şi "subvenţii pentru sprijinirea achiziţiei de maşini electrice şi hibride" (un fel de program "Rabla").



Deşi proiectul nu prevede cifre exacte, liderul M5S, Luigi Di Maio, în vârstă de 31 de ani, doreşte ca până în 2022 un milion de vehicule electrice şi hibride să circule pe şoselele din Italia. Deşi analiştii susţin că obiectivul este nerealist, îndeplinirea sa ar face din Italia liderul pieţei europene de maşini electrice.



Un purtător de cuvânt a confirmat că Executivul de la Roma lucrează la acest obiectiv, fără a clarifica dacă cifra de un milion se referă la modele complet electrice sau sunt incluse şi vehiculele hibride. Oficialul a refuzat să discute despre costurile proiectului.



Anul trecut, italienii au cumpărat aproximativ 2.600 automobile complet electrice, din totalul de aproximativ două milioane vândute, iar numărul ar putea creşte la aproximativ 4.800 dacă sunt incluse modelele hibride, conform statisticilor Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Se estimează că mai puţin de 5.000 automobile complet electrice circulă în prezent pe şoselele italiene.



Iar analiştii susţin că pentru majorarea vânzărilor de vehicule electrice şi hibride, Italia va trebui să acorde subvenţii cel puţin de nivelul celor din Norvegia. Şi aceste subvenţii, deşi ar putea costa statul câteva miliarde de euro, s-ar putea să nu fie suficiente, avertizează analiştii.



"Dacă vrei un milion de maşini electrice în Italia în următorii zece ani, singura opţiune o reprezintă subvenţiile masive, de tipul celor acordate în Norvegia. Guvernul ar trebui să acorde 10.000 de dolari, ca în Franţa. Chiar şa acest nivel - aproximativ zece miliarde de dolari - încă este imposibil să atingi acest obiectiv atât de rapid", a declarat Gian Primo Quagliano, şeful institutului de cercetări Promotor.



În Norvegia, liderul pieţei europene de maşini electrice, sistemul de subvenţii este foarte bine pus la punct. Un norvegian poate primi subvenţii de aproximativ 9.000 euro (10.400 dolari) la achiziţionarea versiunii electrice a modelului Volkswagen Golf sau 7.000 euro pentru un VW Up. În Franţa, care vrea să-şi tripleze vânzările de maşini electrice, la aproximativ 150.000 până în 2022, subvenţiile ajung la aproximativ 10.000 euro pentru achiziţia unui model electric.



Conform datelor Bloomberg New Energy Finance, din rândul principalelor pieţe euro europene, pe segmentul maşinilor electrice lideri sunt Norvegia, Islanda, Suedia şi Finlanda, în timp ce Italia şi Spania sunt pe ultimele locuri.



Dacă Guvernul de la Roma va lua în serios ţinta de un milion de vehicule, va avea nevoie de ajutor de la companii cum ar fi Enel SpA, care intenţionează să investească 100 - 300 de milioane de euro pentru a instala până la 14.000 de staţii de reîncărcare în Italia până în 2022.



Dar Francesco Venturini, şeful Enel X, subsidiara responsabilă pentru vehiculele electrice, a afirmat: "Dezvoltarea infrastructurii publice este mult mai complicată decât ne aşteptam. Fără indicaţii clare de la Guvern şi fără o viziune transparentă, suntem lăsaţi în junglă. Industria auto este pregătită pentru această schimbare şi va fi utilă o viziune unanimă de la Guvern".



Şoferii italieni au adoptat deja alternative la maşinile cu motor pe combustie internă: Italia este cea mai mare piaţă pentru vehiculele care funcţionează pe gaze, anul trecut fiind livrate aproximativ 230.000 de astfel de vehicule.

AGERPRES