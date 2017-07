Jaguar cu 575 de cai

Noul Jaguar XJR575 este capabil să accelereze de la 0 la 100 km/h în doar 4,4 secunde. Pentru această performanţă, britanicii au montat sub capota limzinei un propulsor energofag V8 de 5.0 litri modificat faţă de varianta anterioară, care produce 575 de cai putere și un cuplu de 700 Nm. Conform oficialilor britanici, viteza maximă a lui XJR575 este de 300 km/h și poate fi atinsă în doar 44 de secunde. În ceea ce priveşte confortul oferit de viitoare limuzină, Ian Callum, directorul de design Jaguar, a fost tranşant: "Acesta este un vehicul de performanță, dar asta nu înseamnă că am fost nevoiți s-o luăm pe calea scurtă când a venit vorba de design sau confort". La nivel de design, limuzina va avea spoilere modificate, prize de aer mai mari, jante Farallon de 20 de inch şi praguri laterale redesenate.