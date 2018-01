Jeep nu ajunge la chinezi

Chinezii au curat degeaba grupul FCA. Sergio Marchionne le-a transmis răspicat că Jeep nu e de vânzare pentru ei. “Nu avem nicio intenție să divizăm compania sau să o dăm chinezilor. GAC este un partener bun, au ambiții globale și vor să vină în SUA, dar nu se pune problema ca discuțiile cu ei să aibă vreun impact asupra independenței FCA”, a declarat șeful Fiat-Chrysler. În noua strategie FCA, Jeep este văzut ca un vârf de lance pentru grup pentru majorarea vânzărilor și a profitului. Cu toate acestea vânzările globale ale Jeep au înregistrat o scădere ușoară în 2017. Jeep a vândut 1.38 de milioane de mașini, sub cele 1.4 milioane de unități livrate în 2016, iar rezultatul sub așteptări pune în pericol ținta constructorului care vrea să livreze 2 milioane de unități în acest an. “Dacă ne uităm la cifrele Cherokee din Europa, o să vedem că nu s-a descurcat bine. Am ajuns la limita răbdării, așa că vom face lucrurile cum trebuie”, a spus șeful FCA. Sergio Marchionne a declarat săptămâna trecută că FCA își poate dubla profitul în următorii 5 ani, având în vedere potențialul Jeep.