Motoare noi la Milano

Joerg Kuenstle





Cel mai titrat şi mai longeviv Salon Moto din lume, cel de la Milano, şi-a deschis azi porţile pentru a prezenta publicului cele mai tari motoare. BMW a anunţat că va fi prezent cu patru modele în premieră: K 1600 Grand America, F 750 GS, F 850 GS şi C 400 X. Tourerul K 1600 B are un motor cu 6 cilindri în linie pe care îl combină cu echipamente exclusiviste. Fanii enduro au la dispoziţie două noi modele premium cu o identitate complet nouă, în urma adoptării unui design mai agresiv și mai dinamic. C 400 X este dedicat mobilității urbane şi este dotat acum cu un propulsor monocilindru de 34 CP, o nouă transmisie CVT și un concept de suspensie nou.