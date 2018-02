O companie româno-germană din vestul României aniversează 25 de ani de existență

În 25 de ani de activitate în România, compania Auto Schunn a investit în țara noastră peste 12,5 milioane de euro, în calitate de partener autorizat al producătorului auto german Mercedes-Benz.Compania Auto Schunn a fost înființată la Arad în anul 1993 de către Juergen Schunn, unul dintre sașii plecați din zona Sibiului și revenit în România cu convingerea că ”acasă este locul în care trecutul, prezentul și viitorul au sens și te inspiră”.

Astăzi, Auto Schunn este centru autorizat de vânzari și service Mercedes-Benz în Arad, Deva, Suceava, Sibiu și Westendorf (Germania), fiind premiat de Daimler, în 2010, pentru calitatea serviciilor oferite cu “Diploma de Excelență în Servicii After-Sales”. ”În 1993, când am înființat compania, ne-a fost greu în primul rând să găsim un loc unde să construim, care să se potrivească rigorilor Mercedes-Benz. A trebuit întâi să construim provizoriu, să modificăm o hală existentă, să închiriem spații pe care apoi le-am adaptat. Devotamentul echipei și, mai ales al coordonatorului ei, este esența dezvoltării unei companii. De la începuturile sale, societatea noastră a fost condusă de doamna Elena Kovacs în calitate de manager general, dânsa fiind suportul major al dezvoltării companiilor noastre. De asemenea, strategiile de adaptare la prezent, îmbunătățirile continue, campaniile pe termen îndelungat, angajamentul personal, sunt elemente ce au dus la dezvoltarea firmelor noastre. Am început activitatea cu doar câteva sute de mii de mărci, o sumă mică pentru acest gen de afacere, și un număr mic de angajați, printre care bineînțeles, doamna Elena Kovacs. Pe parcurs, am reinvestit absolut tot profitul, doar astfel fiind posibilă o dezvoltare continuă, precum am realizat. Începuturile au fost așadar deosebit de grele, însă mereu am respectat și respectăm munca imens depusă, devotamentul și angajamentele luate, ce nu sfârșesc niciodată. Toate aceste ne-au dus către direcția întâi visată și apoi desigur, planificată, cu atât mai mult cu cât economia românească a progresat enorm din 1993 încoace. Actualmente, Auto Schunn deține noi showroom-uri Mercedes-Benz, la standarde internaționale”, explică Juergen Schunn.

Februarie este luna în care Auto Schunn sărbătorește an de an aniversarea companiei, dezvoltată pe baza valorilor comune româno-germane.