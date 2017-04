RABLA 2017. 10.000 de euro de la stat din 10 mai

Guvernul vrea să dea până la 10.000 de euro la achiziția unei maşini electrice în 2017, dar nu se ştie exact data de la care va începe noul program Rabla. Potrivit declaraţiilor ministrului Mediului, debutul tichetului Rabla, sub orice formă, ar fi în jurul datei de 10 mai. Ghidul de finanțare prevede că valoarea primei de casare va fi de 6.500 de lei, dar se introduc praguri maxime de emisii de CO2. Aceastea plecă de la 130 g/CO2/km în anul 2017, până la o valoare de maxim 95 g/CO2/km în anul 2019. La prima de casare de bază de 6.500 de lei se poate adăuga, în 2017, un ecobonus de 1.500 lei pentru maşinile care au emisii de maximum 98 g CO2/km în regim de funcționare mixt. Şi acest ecobonus va evolua, urmând să se asigure doar pentru emisii de 95 grame de CO2/km în regim de funcționare mixt din 2019. La prima vedere, diferenţa de trei grame este foarte mică, dar descalifică mult maşini noi aflate la vânzare pe piaţă în acest moment. „Programul « Rabla Plus » este, într-adevăr, puțin diferit în ceea ce privește Ghidul de finanțare, ținând cont că suma este, din câte cunosc, aproape cea mai mare din Europa pentru motoarele electrice. Dorim să scăpăm de poluarea din marile orașe și cât de mulți români să poată să acceseze acest program. În paralel, Ministerul Mediului finanțează tot prin programul de la Administrația Fondului de Mediu și rețelele prin care putem să ne alimentăm. Cred că orașul pilot care o să beneficieze de o astfel de rețea va fi chiar Capitala, pentru că în felul acesta dăm și un exemplu'', a declarat ministrul Mediului cu privre la ecobonusul de 45.000 de lei acordat pentru maşinile electrice. Pentru achiziționarea unui autovehicul nou hibrid plug-in, cu emisii de CO2 în regim mixt mai mici de 50 g/km, ecotichetul va avea o valoare de 20.000 de lei. Solicitantul beneficiază de un singur ecotichet la achiziționarea unui autovehicul nou 100% electric sau hibrid (autoturism, autoutilitară ușoară, autospecială/autospecializată ușoară), sub rezerva îndeplinirii condițiilor și respectării unor termene prevăzute în Ghidul de finanțare publicat pe site-ul Ministerului Mediului.