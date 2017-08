Un nou record pentru Dacia

Dacia a anunţat că a comercializat în Germania peste 500.000 de mașini de la lansarea mărcii pe cea mai mare piață auto din Europa în 2005, iar peste 90% dintre clienți sunt persoane fizice. "Dacia este o poveste de succes în Germania. Clienții Dacia sunt foarte satisfăcuți și nu vor să se despartă de mașinile lor. Mulți dintre ei conduc mașina mai mult decât media, patru sau cinci ani", spune Uwe Hochgeschurtz, CEO-ul Renault Germania. Germania reprezintă a treia piață ca importanță pentru Dacia, iar cele mai mari vânzări se înregistrează în Franța și Italia. Succesul Dacia se extinde şi în Asia. Renault va deschide o nouă fabrică în Iran unde va produce noua generație Duster, dar și Symbol, numele sub care este comercializată a doua generație Logan în țările din regiune. Noua uzină va avea o capacitate de 150.000 de unități pe an și va produce noua generație Duster, dar și Symbol, numele sub care este comercializat noul Logan în țările din regiune.