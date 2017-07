VIDEO - Lamborghini Huracán, promovat într-un clip filmat pe Transfăgărășan

Lamborghini a filmat un clip de promovare pentru modelul Huracán range, la mijlocul lunii iulie pe Transfăgărășan.

Clipul este gata și deja poate fi vizionat chiar pe site-ul oficial al Lamborghini.

Titlul filmulețului este ”Huracán range in the land of Dracula”, durează un minut și jumătate iar filmarea imaginilor spectaculoase ale Transfăgărășanului fac reclamă nu numai mașinilor dar și României și acestei șosele legendare.

Transfăgărăşanul a fost ales pentru teste şi de britanicii de la "Top Gear", care l-au promovat ca fiind cel mai frumos drum din Europa, plin de turişti în perioada verii.

Şoseaua, în lungime de 151 km, a fost construită pentru a lega cele două provincii istorice româneşti, Transilvania şi Ţara Românească, pornind din Bascov (judeţul Argeş) şi încheindu-se în zona comunei Cârţişoara, judeţul Sibiu, unde se uneşte cu DN1 (E68).