Amazon va plăti, retroactiv, taxe de 200 milioane de euro în Franţa

Gigantul american în domeniul comerţului online Amazon a anunţat luni că a ajuns la un acord cu fiscul francez în urma căruia va plăti, retroactiv, taxe în valoare de aproximativ 200 milioane de euro.

În anul 2012, Ministerul francez al Economiei a înştiinţat filiala franceză a grupului american că are de plătit impozite restante şi penalităţi în valoare de 252 milioane de dolari (aproximativ 202 milioane de euro) pentru perioada 2006-2010. La acea dată, Amazon a declarat că nu este de acord cu estimarea administraţie fiscale franceze şi, totodată, şi-a exprimat intenţia de a contesta decizia fiscului francez, fără a exclude posibilitatea unor acţiuni în justiţie.

În schimb, luni, într-un comunicat de presă, Amazon a informat că a ajuns la un acord cu fiscul francez, dar nu a oferit detalii cu privire la acest acord.

"Am ajuns la un acord general de soluţionare cu autorităţile fiscale franceze în legătură cu chestiuni legate de trecut, iar obiectivul nostru rămâne acela de a oferi cea mai bună experienţă posibilă de cumpărare pentru clienţii noştri din Franţa, unde am investit peste două miliarde de euro începând din 2010 şi am creat peste 5.500 de locuri de muncă permanente", a informat grupul american într-un comunicat de presă.

Anul trecut, Amazon a ajuns la un acord similar cu autorităţile italiene prin care a pus capăt unei dispute în legătură cu suma de 100 de milioane de euro reprezentând taxe datorate de grupul american pentru perioada 2011-2015.

Recentul acord convenit cu autorităţile franceze vine pe fondul unei dezbateri cu privire la fiscalitatea companiilor din sectorul internetului, Comisia Europeană intenţionând să prezinte la finele lunii martie o reformă pentru a controla mai bine activităţile GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), a declarat zilele trecute comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici. AGERPRES