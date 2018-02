Bogaţii lumii, mai saraci cu aproape 100 miliarde de dolari

Cei mai bogaţi oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, averile a 20 dintre ei fiind mai mici, in fiecare caz in parte, cu cel puţin un miliard de dolari, in contextul in care turbulenţele de pe Wall Street s-au extins in toata lumea.

Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a pierdut 5,3 miliarde de dolari din cauza declinului de 4,7% consemnat de acţiunile retailerului online. Totusi, omul de afaceri lider in topul celor mai norocoşi oameni ai planetei, cu 113,2 miliarde de dolari. Preşedintele Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a pierdut, la randul sau, 3,5 miliarde de dolari, în timp ce seful Facebook, Mark Zuckerberg, a ajuns mai sărac cu 3,4 miliarde de dolari.

Joi, primii cinci cei mai bogaţi oameni ai lumii au ramas fara 16,3 miliarde de dolari. Elon Musk, spre exemplu, a pierdut 1,1 miliarde de dolari, după ce acţiunile Tesla au scăzut cu 8,6%.