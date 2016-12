Braşov: Din 2017, turiştii ar putea să nu mai aibă acces cu maşinile în Viscri pentru a nu distruge autenticitatea satului

Turiştii care vor vizita anul viitor satul Viscri din judeţul Braşov ar putea să nu mai aibă acces cu maşinile în localitate în perioada aprilie-octombrie, ci vor fi transportaţi cu căruţele din parcarea de la marginea satului până în centru. Măsura va fi luată pentru a nu distruge autenticitatea satului, a declarat marţi pentru AGERPRES, consilierul judeţean Caroline Fernolend, expert la Consiliul Europei pentru Convenţia de la Faro-Portugalia.



'În acest an un număr de 35.000 de turişti au vizitat satul Viscri, în creştere faţă de anul trecut. Aceşti turişti au creat probleme infrastructurii satului, animalelor care merg sau vin de la păşunat, având în vedere că maşinile sunt parcate pe marginea drumului, iar spaţiul de deplasare s-a îngustat. Animalele nu mai pot bea apă din locurile special amenajate la marginea drumului din cauza maşinilor. Acesta a fost motivul pentru care am apelat la specialişti de la Comisia Europeană pentru a ne ajuta să facem un fel de Regulament care să fie acceptat atât de comunitate, cât şi de turiştii care vor ajunge la Viscri, pentru a nu distruge autenticitatea satului, pentru a nu distruge acele lucruri pentru care vin oamenii să le vadă. Intenţionăm să nu mai dăm voie maşinilor să intre în sat, în perioada aprilie-octombrie, când vin turiştii la Viscri", a explicat Caroline Fernolend.



Ea a spus că în prezent se află în lucru o parcare privată cu 150 de locuri la marginea satului, iar de aici turiştii vor fi transportaţi cu 25 de căruţe spre obiectivele turistice. Spre Cetatea din Viscri, înscrisă în Patrimoniul UNESCO din 1999, va fi un traseu mai scurt şi va exista şi o hartă în care vor fi cuprinse pensiunile, magazinele şi meşteşugarii.



'Noi suntem în mare pericol, aşa cum s-a întâmplat şi la Veneţia, unde au ieşit localnicii în stradă spunând că nu mai vor turişti din cauza aglomeraţiei. Noi nu vrem acest lucru, dar vrem să fie bine şi pentru locuitorii satului şi pentru turişti. Deja am primit mesaje de la turişti care ne spun că Viscri nu mai este ce a fost. Prea multe maşini parcate pe drum şi atunci Viscri îşi pierde din farmec. De aceea vrem să facem un Regulament care să fie respectat de toţi. Bineînţeles că nici un turist nu va fi amendat pentru că nu îl respectă, dar eu cred că nu se va întâmpla acest lucru. Până la urmă şi plimbatul cu căruţa cred că nu îi va deranja pe turişti", a mai spus sursa citată.



Regulamentul va fi trimis agenţiilor de turism după ce va fi aprobat, va fi postat pe site, iar turiştii vor fi rugaţi să respecte dorinţa locuitorilor pentru ca şi peste 10 ani Viscri să mai fie o atracţie.



În 2016, turiştii români care au vizitat Viscri au fost majoritari. Până în anul 2008, francezii veneau în număr mare la Viscri. Din Australia au venit 27 de grupuri de turişti care sunt în circuit prin România timp de trei zile, din care o zi şi o noapte o petrec la Viscri, a adăugat Caroline Fernolend.



"Meşteşugurile sunt atracţia pe care nu vrem să o pierdem, dar şi autenticitatea preparatelor culinare. Dacă spunem Viscri spunem autenticitate, şi asta nu vrem să o pierdem", a punctat Fernolend.



În acest an a venit la Viscri, în schimb de experienţă, un grup de fermieri din Suedia care lucrează alături de locuitorii din sat câteva zile, iar în 2017 va veni un alt grup din Elveţia. Toţi sunt interesaţi de modul de trai, de creşterea animalelor, de toată activitatea satului, a mai spus consilierul judeţean. Potrivit sursei citate, în următorii ani se are în plan construirea unei sere de unde turiştii să plece cu legume proaspete, bio, şi a unei mici grădini zoologice.



Satul Viscri se află în zona Rupea, în apropierea DN 13, care leagă Braşovul de Sighişoara. Prinţul Charles al Marii Britanii şi-a cumpărat aici o veche gospodărie săsească şi vine aproape în fiecare an în zonă.

Sursa - AGERPRES