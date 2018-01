China vrea "un drum al matasii" in Arctica!

Autoritatile de la Beijing si-au anuntat intentia de a dezvolta mai multe cai de transport maritim in Arctica, vorbind, astfel, despre "un Drum al matasii polar", aluzie evidenta la ambitiosul sau proiect de infrastructura international.

Din punct de vedere geografic, sase sunt tarile care inconjoara polul nord: Rusia, Canada, Statele Unite, Danemarca, Islanda si Norvegia. Situat departe de frontierele chineze, acest spatiu este, totusi, strategic. Bogata in rezerve de hidrocarburi, zona constitutie, in egala masura, o ruta majora pentru trasportul maritim in cazul topirii unei cantitati suficiente de gheata.

Este contextul in care China a prezentat programul sau pentru Arctica intr-o "carte alba". Este vorba de o premiera: niciodata pana cum, Beijing nu a evocat intr-o maniera atat de explicita ambitiile sale pentru regiunea polara. Initiat de presedintele Xi Jinping, programul este destinat construirii de autostrazi, porturi, cai ferate si parcuri industriale in 65 de tari, pentru o investitie care depaseste 1.000 de miliarde de dolari.

"Este o initiativa majora de cooperare strategica", a comentat Kong Xuanyou, viceministrul chinez de externe, la o conferinta de presa. Potrivit spuselor sale, Beijing este, acum, in discutii cu Moscova pe aceasta tema. Konga a sigurat, de asemenea, ca tara sa nu si-a planificat sa extraga gaze naturale din zona respectiva.