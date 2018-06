De ce sa alegi paleti din plastic de la Schoeller Allibert

Continua dezvoltare a industriei alimentare, alaturi de care se constata si o crestere importanta a serviciilorde transport marfuri, ofera producatorilor de paleti plastic sansa dezvoltarii afacerilor proprii. Una dintre companiile care actioneaza activ pe aceasta piata este Schoeller Allibert, aceasta fiind o firma cu o veche traditie in bransa.

Schoeller Allibert ofera o gama larga de paleti din plastic, fiind un partener de nadejde pentru companiile care apeleaza la serviciile acestei firme. Dupa cum spuneam si mai sus, societatea consumerista din ziua de azi, in care companiile de profil manipuleaza extrem de multa marfa, impune firmelor din industria de retail sa adopte solutii inovatoare de transport si depozitare.

Astfel, acestea mizeaza pe optimizarea spatiilor de depozitare, cautand sa faca din acestea locuri mult mai aerisite, unde activitatile sa se desfasoare mult mai facil. Totodata, in spatiile de depozitare se impune o regandire a modului de asezare a marfurilor, afluxul de produse fiind principala cauza pentru care trebuie facut acest lucru.

Daca, candva, firmele din retail aveau putina marfa care trebuia rulata intr-un timp relativ lung, paleta firmelor producatoare a devenit una extrem de larga, astfel ca retailerii trebuie sa dispuna de spatii optimizate de unde marfa sa fie extrasa pe cat de usor, pe atat de repede. Ritmul actual al vanzarilor din piata, impune celor din domeniu sa dispuna de spatii de stocare in care marfa sa fie usor de gasit.

Schoeller Allibert are in oferta paleti in 8 dimensiuni standard, fiind incadrati la diverse categorii, in functie de greutatea pe care o pot sustine. Paletii din aceasta gama au diverse intrebuintari, in diferite ramuri industriale: alimentara, farmaceutica sau chimica. Paletii din plastic sunt usor de curatat si de manipulat, fiind, totodata, extrem de rezistenti la actiunea acizilor, grasimilor, solventilor, insectelor sau bacteriilor. Acest tip de paleti ofera multiple avantaje in ceea ce priveste utilitatea, fiind construiti dintr-o singura bucata, nefiind dezmembrabili.

Miza companiei Schoeller Allibert este de a pastra clientii pe pozitii de top pe pietele in care activeaza. Colaborarea cu clientii este una bazata pe incredere si pe oferirea celor mai eficiente solutii pentru distributie, depozitare si prezentare. Inainte de toate, un client care este in situatia de a alege un furnizor pentru paleti din plastic trebuie sa se uite cu atentie la firmele deservite de acesta. Daca firmele deservite sunt clienti al caror brand este unul recunoscut la nivel international, atunci oricine poate alege cu incredere sa fie deservit de respectiva firma.

Pentru o companie producatoare de paleti din plastic este important sa asigure clientului solutiile cele mai eficinte pentru activitatea acestuia. In momentul in care, pe langa gama standard, clientul solicita produse care sa ii satisfaca anumite cerinte, firma producatoare de paleti din plastic este necesar a avea la indemana solutiile care sa vina in intampinarea nevoilor clientului.

In acest sens, Schoeller Allibert lanseaza o noua gama de paleti, care vine ca o continuare in dezvoltarea si optimizarea portofoliului deja existent.

Noul RackPal 1208M aduce imbunatatiri in considerabile in ceea ce priveste manipularea, rezistenta, versatilitatea si ergonomicitatea paletilor din plastic.

Avantajele paletilor Rackpal

rezistenti la presiune si la impact, desi au greutate redusa;

parametrii de ridicare exorbitanți: 6000 kg în sarcină statică, 1500 kg în sarcină dinamică, 800 kg în sisteme de depozitare înalte;

posibilitatea realizarii unei versiuni de palet armată cu un cadru din oțel (greutate proprie: 18,5 kg), care asigură capacitatea de ridicare în sistemele de depozitare ridicate chiar și până la 1250 kg;

trei conducte duble de ventilație care garantează circulația excelentă a aerului, evaporarea umidității și condiția de răcire;

posibilitatea de personalizare a paletului (loc dedicat pentru autocolante sau gravuri) care asigură atat marcarea încărcăturii cat și urmărirea acesteia;

compatibilitatea cu sistemele automate de stocare, alimentatoare și transportoare permite simplificarea procesului de gestionare a lanțului de aprovizionare și optimizarea costurilor;

Rackpal este fabricat din polipropilenă - un plastic reciclabil durabil și ușor.

Conform nevoilor clientului, poate fi produs fie din material virgin, fie din material reciclat.

E clar ca, fata de paletii din lemn care se pot oricand rupe din cauza ca sunt confectionati din bucati, paletii din plastic ofera garantia durabilitatii si a eficientei. Folosind paleti din plastic, orice firma isi poate amortiza investitia in scurt timp de la achizitie, nemaifiind nevoita sa tot schimbe paletii dupa fiecare transport efectuat. In plus, paletii din plastic sunt mult mai siguri in cadrul operatiunilor de manipulare, acestia avand avantajul ca sunt construiti ca un monobloc.