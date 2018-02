FOTO Cel mai "delicat" imobil din Londra costa peste 1 milion de euro!

Desi masoara doar 2,3 metri in latime, aceasta proprietate londoneze are mai multe de orferit decat o casa de papusi. In ultima instanta, sunt 100 metri patrati de spatiu locuibil, repartizati pe trei etaje.

Cu silueta lui ultradelicata, "Slim House" din Londra este una dintre cele mai inguste imobile din capitala britanica. Dar arhitectii s-au intrecut pe ei insisi, valorificand fiecare centimetru de spatiu. O proprietate aflata la vanzare pe reteaua Svills pentru cocheta suma de 1 milion de lire sterline, adica 1,15 milioane euro.

Inainte de a deveni casa de locuit, cladirea a servit, ca multe alte asemenea locuri, drept cale de acces intre grajduri si principala artera de circulatie. In 2013, firma londoneze de arhitectura Almanac s-a gandit sa extinda spatiul de locuit pe toate cele trei etaje, adaugand o camera la fiecare nivel si sporind, astfel, suprafata cu inca 30%.

Imobilul dispune de tot ceea ce ofera un apartament. O bucatarie cu o mica sufragerie si un adevarat coltisor de odihna. Un dormitor cu pat matrimonial, doua alte dormitoare, eventual pentru oaspeti, un loc extrem de elegant pentru pregatirea ceaiului sau a micului dejun.

Nu lipseste nici curtea, care respecta formatul casei. Proprietara imobilului, Aimee Luther, care a locuit patru ani aici, spune ca marele avantaj este acela ca nu exista vecini nici jos, nici deasupra, cum se intampla in cazul apartamentelor.