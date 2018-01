In mijlocul padurii: Cum arata noul sediul al companiei Amazon!

Proiectarea si constructia noului sediu, din Seattle, al celui mai mare magazin online din lume, Amazon, au durat sapte ani. Iar denumirea ansamblului, "Spheres", nu a fost aleasa intamplator. In zona de afaceri a orasului, au "crescut" trei cupole de sticle, cea mai mare avand 27 de metri inaltime.

Potrivit datelor Bloomberg, proiectul a costat 4 miliarde de dolari. "De cand au inceput lucrarile, oamenii care treceau pe langa santier, se opreau sa fotografieze", a relatat directorul departamentului de imobiliare al companiei, John Shetter. In noul sediu vor munci 800 de oameni.

In interior, angajatii Amazon vor fi intampinati de o adevarata padure tropicala, unde cresc 40.000 de plante din 30 de tari ale lumii. Spre exemplu, alocasia, platyserim, din familia ferigilor si o specie deosebita de begonie, care se gaseste in nordul Vietnamului.

Intr-una din sfera, designerii au proiectat, pe cinci nivele, o padure verticala, ale carei cascade sunt fixate pe plase speciale. Iar salile de negocieri au primit denumirea de "cuib de pasari".

In interiorul cladirii a fost creat un microclimat. Temperatura va fi mentinuta la 22 de grade Celsius, cu o umiditate de 60%. In plus, sistemul de ventilatie va crea o briza proprie.

In partea superioara a sediului Amazon a fost amplasata zona de odihna, unde, printre plante doritorii vor putea lenevi pe sezlonguri de lemn. Oricum, nimeni nu-si va permite sa lipseasca prea mult de la locul de munca: in cladire functioneaza un sistem special de identificare a cartelelor, care urmareste deplasarile fiecarui angajat in interiorul cladirii.

Elementul central al intregului ansamablu il constitutie copacul pe nume Ruby. Initial, designerii planificasera sa sadeasca o planta langa podul suspendat si sa astepta sa creasca. Dar ideea nu a fost pe placul sefului companiei, Jeff Bezos. Prin urmare, la o ferma din California a fost gasit un arbore de 16 metri din familia ficusilor - Ficus rubiginosa, plantat din 1969. Planta, de peste 16.000 de kilograme a fost transportata la Seettle si instalata intr-una din sfere. A fost una dintre cele mai complicate parti ale proiectului.