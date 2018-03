Piața imobiliară - tendințe și obiective pentru 2018

Anul 2018 vine cu noi provocări pentru piaţa imobiliară. Preţurile au început să crească încă de anul trecut, iar specialiştii se aşteaptă la noi scumpiri şi în perioada următoare. Cu toate acestea, cererea este mare, astfel că la nivel naţional, se construieşte în ritm alert. Printre piedicile care se pot pune în calea cumpărătorilor se numără majorarea dobânzilor bancare, deprecierea monedei naționale în raport cu euro sau modificările anunţate la Programul „Prima Casă”. Toate aceste teme au fost aduse în discuţie la Forumul Intact Media Group - „Piaţa Imobiliară. Tendinţe şi Obiective pentru 2018” organizat în cadrul Salonului Imobiliar București.

Programul „Prima Casă” a fost una dintre temele centrale ale forumului. Ca o alternativă la Program, autoritățile locale anunță planuri ambițioase în domeniul imobiliar pentru perioada următoare. Gabriela FIREA, Primarul General al Municipiului București a explicat: „Primăria Generală a Capitalei a decis să fie jucător pe piața imobiliară, dar un jucător onest, un jucător corect și un partener al dumneavoastră. Am înființat Trustul de Construcții Metropolitane care va demara de anul acesta construirea de unități locative, dar acest demers nu vine în defavoarea afacerilor dumneavoastră, pentru că noi ne adresăm unei nișe diferite, nișa socială. Avem trei mii de cereri de unităţi locative sociale nerezolvate la Primăria Capitalei până în acest moment. Grija noastră este, în primul rând, pentru aceste cazuri sociale. E o tensiune socială, aceste familii nu se vor încadra niciodată în condițiile de creditare ale unei bănci sociale. Iar în curând vom anunța locațiile unde se vor construi aceste locuințe sociale.” - a anunțat GABRIELA FIREA.

Primarul General al Capitalei a declarat în cadrul Forumului că autoritățile iau, de asemenea, în calcul extinderea și pe nișa locuințelor de serviciu. „Avem în vedere că, în domeniul medical, a devenit o urgenţă problema locuinţelor pentru medici şi asistenţi. Avem, în cele 19 spitale ale Capitalei, 1.100 de medici şi 3.500 de asistenţi. Am luat decizia, am supus-o atenţiei Consiliului General, care a şi aprobat prin bugetul pe anul acesta suma de 15 milioane de euro ce va merge către achiziţia de pe piaţa privată. În prima etapă - 300 de unităţi locative, în a doua etapă - 200 de unităţi locative", a punctat Gabriela FIREA.

În ceea ce priveşte clădirile cu risc seismic, edilul a anunțat că Primăria Generală a demarat, anul acesta, activitatea de consolidare la 20 de imobile. „Am înființat o companie municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. În 27 de ani au fost consolidate de Primăria Generală doar 20 de imobile, iar noi, în nici un an, am demarat activitatea de consolidare la 20 de imobile." Din păcate, multe din planurile Municipalității sunt zădărnicite chiar de autoritățile centrale – a arătat Primarul General al Capitalei, referindu-se la mai multe proiecte de anvergură.

Care este stadiul actual al Programului „Prima Casă” și care sunt previziunile pentru perioada următoare a explicat Alexandru PETRESCU, Director General Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. „Programul „Prima Casă” a demarat deja de pe 15 februarie și până la această dată s-a epuizat deja 5% din plafonul pe 2018. Există o strategie ca, până în 2021, alocările pentru program să fie de câte 2 miliarde de lei în 2018, 2019, 2020 și de 1,5 miliarde de lei în 2021.” - a arătat Alexandru PETRESCU. Autoritățile cunosc foarte bine punctele forte, dar și pe cele slabe ale Programului „Prima Casă”, astfel încât încearcă să găsească cele mai bune soluții. „Am redus timpul de prelucrare a unui dosar, am simplificat procedurile și pașii de realizare, astfel încât anul acesta am procesat aproximativ 800 de dosare. În perioada următoare ne așteptăm să crească numărul de dosare primite. (...) Încercăm să rămânem în media de 5 zile pentru un dosar.” - a punctat Alexandru PETRESCU.

„Anul 2018 va fi anul investițiilor” - este de părere Ștefan-Radu OPREA, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. „Guvernul are în plan mai multe programe importante, menite să dea un impuls în economie, înclusiv în piața imobiliară.” - a explicat Ministrul. Despre Programul „Prima Casă” Ministrul pentru Mediul de Afaceri a afirmat că a fost menit să dea un impuls economiei și dezvoltării pieței imobiliare. „< > a apărut pentru că, în anul 2009, exista un blocaj profund în piață în ceea ce privește creditul ipotecar. Iar programul și-a atins scopul pentru că acum piața este deblocată. Programul este gândit până în 2021. Dar cred că va continua atâta timp cât este necesar în piață. Eu constat că, într-adevăr, finanțarea pe credite imobiliare a început să funcționeze și în zona băncilor și cred că politicile publice pe care le aducem trebuie să creeze acel impuls în dezvoltarea economică. Și aici mă gândesc la tot ce înseamnă dezvoltare economică pe orizontală – societăți de construcții, companii care produc materiale pentru construcții.” - a punctat Ștefan-Radu OPREA.

„Cred cu tărie că, atât Centura Bucureștiului, cât și metroul bucureștean ar trebui să fie în sarcina administrației locale, unde este un om care a fost ales, nu un ministru care azi e, mâine nu mai e.” - a arătat la rândul ei Alessandra STOICESCU, Director Executiv Intact Media Group și moderator al Forumului Intact Media Group.

Piața imobiliară reprezintă o radiografie fidelă a contextului economic și social din România, iar Florin DRAGU, Șef Serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice – Direcția Stabilitate Financiară, Banca Națională a României a prezentat o analiză a evoluției pieței imobiliare. „În orașele mari, precum București, creșterile de preț depășesc media națională. Există însă diferențe importante în ceea ce privește accesul la finanțare – mai exact perioada necesară achiziției unei locuințe. În orașe precum București sau Timișoara, accesul la finanțare este mult mai facil.” - a explicat Florin DRAGU. El a atras însă atenția asupra unui aspect îngrijorător: „România are cea mai ridicată rată de deținere a unei locuințe. Deși avem această rată ridicată, calitatea bunurilor imobile este mai redusă comparativ cu media europeană. Rata de supraaglomerare este mai ridicată și proporția populației care nu are acces sau care are o locuință fără nivel sanitar de bază este cea mai ridicată din Europa.” - a mai arătat Florin DRAGU. Ca o concluzie, „perspectivele sunt mixte: pe de-o parte, instituțiile de credit anticipează că pe termen scurt prețurile imobilelor vor continua tendința actuală de creștere, însă pot exista anumite presiuni din perspectiva ofertei.” - a punctat șeful Serviciului Monitorizare Riscuri Sistemice – Direcția Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Naționale a României.

Despre diferențele la nivel regional a vorbit și Dorel NIȚĂ, Head of Data&Research Imobiliare.ro. „Deși tendințele generale arată un anumit trend, există foarte multă fragmentare în piața imobiliară. Surprinzător este că cele mai mari creșteri de preț pe metrul pătrat sunt în orașele mai mici din sudul țării. (...) Ne aflăm, în momentul de față, pe un val de creștere economică, care se reflectă clar în prețurile proprietăților rezidențiale. Pentru 2018, estimările indică o creștere moderată a prețurilor pe piața imobiliară. Cel mai important motor al pieței imobiliare îl reprezintă cererea și, în acest moment, cererea este extrem de puternică. Practic, în ultimii doi ani, cererea a crescut ținând cont de faptul că și veniturile au avut o tendință de creștere, iar dobânda s-a situat la un minim istoric. Acest lucru nu a făcut decât să impulsioneze cererea de locuințe.” - a punctat Dorel NIȚĂ.

Trendul ascendent pe care merge în acest moment piața imobiliară este rezultatul a multor ani de muncă din partea dezvoltatorilor – susține Bogdan Cosmin IVAN, Secretar General Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România – URBANIS, iar perspectivele sunt în continuare pozitive. „Nu cred că în următoarea perioadă vom asista la o criză în acest domeniu. Fenomenul de urbanizare se va accentua în toată România. Iar acest lucru vine ca urmare a creșterii nivelului de trai.” Pe viitor, este nevoie însă ca statul să pună la punct politici publice, menite să facă și mai facilă achiziția unei locuințe – este de părere Bogdan Cosmin IVAN. „Trebuie regândit un program pentru tineri, în contextul în care România este țara cu cel mai pronunțat fenomen migraționist din Uniunea Europeană. Avem nevoie să aducem cei 3,4 milioane de români înapoi în țară. Unul din modurile prin care putem să facem acest lucru este să le oferim o casă în țară. (...) Am reușit să punem în discuție și este în dezbatere în Comisia de Buget-Finnațe din Camera Deputaților o propunere privind introducerea de TVA de 5% la toate locuințele noi. Acest lucru va ajuta foarte mult piața în perioada următoare pentru că există un blocaj în cazul celei de-a doua locuințe.” - a explicat Bogdan Cosmin IVAN.

Alin CARAMAN, Organizator Salonul Imobiliar București, a vorbit la rândul lui despre noutățile pe care le aduce a patra ediție a Salonului, devenit cel mai mare eveniment de profil din țară, în contextul realităților de pe piața imobiliară. „Pariul de la prima ediție este de a promova și apartamente în blocuri vechi. Sunt 35 de agenții care prezintă strict apartamente în blocuri vechi. Iar motivul este ca vizitatorii să poată să compare aceste oferte cu cele din cartierele rezidențiale. Foarte mulți oameni exclud, fără să cunoască, această variantă de a cumpăra în rezidențiale nou construite, dar odată ce pășesc în cadrul Salonului Imobiliar au oportunitatea să vadă exact despre ce este vorba.” - a explicat Alin CARAMAN.

Cristian ERBAȘU, Dezvoltator Arbo Residence, a vorbit despre oportunitățile, dar și piedicile cu care se confruntă sectorul construcțiilor. „Mulți constructori au găsit această zonă a imobiliarelor ca fiind ultima soluție a ultimilor ani, de când a început criza. Imobiliarele i-au băgat în faliment, dar tot imobiliarele îi ajută pe unii dintre ei să renască. Așteptăm în continuare să apară și marile proiecte, cele pe fonduri europene, promise de ani de zile.” - a declarat Cristian ERBAȘU. El a vorbit și despre criza extremă a forței de muncă din domeniu, dar și despre veșnica birocrație, care pune bețe în roate antreprenorilor români. „În ceea ce privește eliberarea autorizațiilor de construcție, încercăm să creăm o formulă mult mai coerentă, dar, din păcate, foarte puține primării au aplicat biroul unic, iar acolo unde există nu este perfect funcțional. S-a ajuns la o suprareglementare, care în cele din urmă va crea blocaje și costuri suplimentare. (...) Știu că autoritățile vin în întâmpinarea celor din privat, însă nu întotdeauna pot să răspundă corect și destul de repede cerințelor operatorilor din zona privată.” - a mai arătat Cristian ERBAȘU.

În replică, Sorin GABREA, Consilier al Primarului General, a dat asigurări că autoritățile lucrează la simplificarea procedurilor în ceea ce privește eliberarea autorizațiilor. „Suntem în discuții preliminare pentru transferul certificatelor și autorizațiilor de construire în întregime la sectoare. Încercăm să construim o ierarhie pe principiul apropierii celui care trebuie să acționeze față de client.” - a explicat Sorin GABREA. El a anunțat totodată că Municipalitatea are în vedere o serie de măsuri menite să ducă la o mai bună conexiune a Bucureștiului cu zona metropolitană. „Terenul liber între București și localitățile din prima linie s-a ocupat cu case, dar acest lucru s-a petrecut pe baza serviciilor asigurate de București. Este ceea ce se numește fenomenul de „creștere fără dezvoltare”. Niciuna dintre localitățile din perimetru nu are o autonomie reală de funcționare. (...) Nu este vorba numai despre transportul public, ci de tot ce înseamnă infrastructură publică, inclusiv utilități. Este anormal ca apele menajere din Buftea sau din Mogoșoaia să treacă prin București.” - a arătat Sorin GABREA.

Dezbaterea “Piața imobiliară. Tendințe și Obiective pentru 2018” a fost organizată de Intact Media Group și a fost susținută de Salonul Imobiliar București și de Arbo Residence – ansamblul dezvoltat prin parteneriatul dintre oamenii de afaceri Cristian Erbașu și Daniel Pițurlea.

