PMB a prevăzut un milion de lei în buget pentru un contract de consultanţă privind demolarea Cathedral Plaza

Primăria Capitalei a anunţat că în bugetul pentru anul 2017 a fost alocat un milion de lei pentru un contract de consultanţă în ceea ce priveşte demolarea Cathedral Plaza, după ce în anii anterior au mai fost demarate două proceduri de achiziţie publică, fără să poată fi desemnat un câştigător.

Precizările au fost făcute după ce, vineri, arhiepiscopul romano-catolic de Bucureşti, Ioan Robu, a arătat că autorităţile din Capitală evită să pună în aplicare decizia de demolare a Cathedral Plaza.

"Primăria Municipiului Bucureşti a iniţiat demersurile pentru punerea în aplicare a Sentinţei nr. 2.520/ 28.06.2012 privind desfiinţarea construcţiei de birouri Cathedral Plaza. Astfel, pentru identificarea modalităţilor de demolare şi a costurilor aferente acestui proces, au fost demarate în anii precedenţi două proceduri de achiziţie publică. Ambele proceduri de achiziţie au fost anulate, prima pentru lipsa oricăror oferte conforme, iar la cea de-a doua procedură neprezentându-se niciun ofertant", a precizat Primăria Capitalei, prin intermediul unui comunicat.

Potrivit PMB, în Programul Anual al Achiziţiilor Publice pe anul 2017 al Municipiului Bucureşti a fost inclusă o nouă procedură de licitaţie publică în vederea atribuirii unui contract de consultanţă pentru a evalua impactul asupra structurii imobilului Cathedral Plaza şi asupra siguranţei în exploatare, precum şi pentru stabilirea modalităţilor de desfiinţare a construcţiei.

"În bugetul pentru anul 2017 a fost alocată suma de 1 milion de lei. Noua procedura urmează să fie publicată atât în SEAP (Serviciul electronic de achiziţii publice), cât şi în TED (Tenders Electronic Daily), versiunea on-line a 'Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene' dedicat achiziţiilor publice europene pentru maximalizarea şanselor desemnării unui câştigător", se mai arată în comunicat.

Pe de altă parte, Primăria a menţionat că pe rolul instanţelor de judecată mai există şi alte litigii cu privire la acest imobil, iar cercetarea judecătorească în aceste cazuri nu este finalizată.

"Majoritatea dosarelor privind această speţă sunt suspendate până la soluţionarea dosarului nr. 8.563/ 3/ 2013, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, ce are ca obiect cererea de chemare în judecată formulată de proprietarul construcţiei - SC Millennium Building Development SRL - prin care acesta a solicitat obligarea primarului municipiului Bucureşti să emită actul administrativ final reprezentat de Autorizaţia de Construire pentru intrarea în legalitate a construcţiei 'Cathedral Plaza'. Următorul termen de judecată va fi în data de 10.05.2017", a precizat PMB.

Arhiepiscopul romano-catolic de Bucureşti, Ioan Robu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă organizată la Cluj, că există o hotărâre definitivă de demolare a Cathedral Plaza, dar că aceasta nu este pusă în aplicare.

''Nu am ajuns la niciun acord comun, avem decizia irevocabilă de dezmembrare a clădirii, însă, până prezent, primarul general al Capitalei fuge de obligaţia pe care o are de a da decizia de demolare sau de dezmembrare a clădirii. Ştim că proprietarii sunt foarte puternici din punct de vedere economic, ceea ce nu se întâmplă cu biserica. Ei au influenţă deosebită asupra tuturor mediilor - şi politice, şi economice. Suntem acolo, avem dreptate, dar nu ni se dă. Există o hotărâre definitivă de demolare, de dezmembrare a clădirii, dar nimeni nu vrea să facă un pas înainte pentru a pune în practică legea, pentru a respecta legea'', a spus Ioan Robu.

