Primul spital spatial si-ar putea deschide portile in 2020

Posibilitatea de a va deplasa pe orbita Pamantului pentru un consult medical sau o interventie chirurgicala vi se pare o idee de domeniul science-fiction?

Si totusi, acest lucru ar putea deveni posibil incepand din 2020, gratie unui program indraznet, ce presupune construirea primului spital spatial din lume, Emirates Space Hospital.

Proiectul face parte, potrivit publicatiei Khaleef Times, din programul spatial al Emiratelor Arabe Unite. "Astronautii vor primi ingrijiri medicale in spatiu, dar toate tratamentele vor fi controlate de la sol, prin utilizarea nanotehnologiei", a detaliat Kalthoom Al Belooshi, oficial al ministerului pentru sanatate si preventie.

Potrivit spuselor sale, preconizatul spital va fi un exemplu excelent privind modul in care telemedicina va functiona in viitor. "Da, telemedicina va fi incredintata in totalitate unitatilor spitalicesti, va ajunge in spatiu", a subliniat oficialul.