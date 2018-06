Resedinta ta de vara este pavata cu piatra naturala

In ultimii ani, piatra naturala castiga tot mai mult teren si in Romania in proiectele de amenajari – fie ca vorbim despre spatii la interior sau exterior. Tendintele scot tot mai mult in fata materialele naturale si un intreg proces de redescoperire a unei frumuseti autentice pe care nu o vei regasi niciunde. Creatie pura a naturii, piatra naturala aduce un plus de valoare spatiului si ii ofera o nota aparte pe care o poti explica doar prin simturi – spectacol de culori, un miros al naturii sau texturi prin care ne spune povesti.

PIATRAONLINE este primul magazin online de piatra naturala care incearca sa duca aceasta creatie in casa fiecarui om. Este pe departe un simplu magazin de la care cumperi piatra, ci mai degraba un univers in care la fiecare pas iti este expusa frumusetea unica a fiecarui tip de piatra. Un loc in care pietrele spun povesti, iar oamenii le asculta. De mai bine de 10 ani, PIATRAONLINE aduce cele mai bune materiale din toate colturile lumii si continua sa caute si ce credeai ca nu exista pentru a le expune in Pavilion – mica galerie de arta in care piatra este principalul actant.

Piatra naturala are puterea de a schimba orice spatiu, fie ca vorbim despre o baie intima sau o bucatarie plina de prieteni, fie ca iti doresti sa iti amenajezi gradina intr-un mod cat mai aproape de natura sau o mica terasa pe care sa-ti bei cafeau si sa-ti citesti cartile preferate. Piatra poate fi acolo si poate defini in felul ei ideea de acasa. Odata cu anotimpurile calde, incepem sa petrecem cat mai mult din timp afara, in gradina casei – resedinta pe timpul verii se muta in jurul unui gratar sau pe terasa exterioara. Chiar daca se face o tranzitie de la interior catre exterior, ne dorim sa avem parte de acelasi confort pe care l-am creat in spatiul interior si in gradina. Si cum piatra naturala ne ofera acel confort al casei in spatiile de interior, poate conferi acelasi confort de acasa si afara.

Nu toate curtile sau gradinile se bucura de prezenta unei piscine, insa pentru cei mai norocosi este un mod placut de a-si petrece zilele calduroase de vara. Desi, piscina, este considerata de cei mai mult arhitecti un element de compozitie definitoriu ambient si stil, si nu un obiect izolat a carei constructie are un scop definit, constructia si elementele estetice sunt pasi importanti pentru un proiect reusit. O solutie ideala pentru a obtine acest confort este amenajarea piscinei cu piatra naturala. Travertinul este o piatra foarte des utilizata pentru constructia din jurul piscinelor – un material durabil si rezistent la orice conditii meteorologice, suprafata are o aderenta ridicata si absoarbe apa foarte repede.

Continuand drumul pietrei, pavajul din gradina sau curtea casei poate capata diferite forme si poate aduce un plus de valoare resedintei tale pe timp de vara. Piatra naturala se integreaza perfect in design-ul spatiului exterior, si aduce o parte din natura mai aproape de tine. La PIATRAONLINE vei gasi o gama diversificata de pavaje, de la frumoasa si neslefuita piatra poligonala pana la piatra cubica – material care s-a utilizat pentru realizarea celor mai vechi si celebre drumuri, cunoscuta pentru rezistenta in timp si duritatea sa. O gradina cu piatra naturala iti va oferi un echilibru si un pic din linistea naturii.

Daca totusi petru tine confortul inseamna o cafea in liniste, la umbra, alaturi de lectura preferata poti profita de piatra naturala pentru terase din oferta PIATRAONLINE si sa-ti creezi spatiul de vis. Terasa exterioara a casei poate inlocui pe timp e vara bucataria sau , cel putin, sa devina spatiul in care servesti masa alaturi de cei dragi. Versatilitatea pietrei naturale te va ajuta sa construiesti din terasa ta un spatiu recreativ si creativ – un refugiu confortabil pentru fiecare vara ce va veni in care sa regasesti parti din tine.

Piatra naturala iti ofera nenumarate combinatii si moduri de utilizare, insa cel mai important este faptul ca iti ofera inspiratie in proiectele tale si o parte unica din universul asta infinit. Un material versatil care se poate adapta oricarui stil abordat si in combinatie cu orice alt material natural. Exterior, interior, pe pereti, pardoseli, obiecte sanitare sau elemente decorative pentru proiectele tale – piatra iti ofera frumusetea ei si nenumarate utilizari, tu ii oferi sansa de a-si spune povestea la tine in casa?

Povestea pietrei este expusa la Pavilionul PIATRAONLINE din Aleea Teisani Nr. 137A, Sector 1, Bucuresti si te asteapta sa o descoperi!