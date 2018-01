Donald Trump la Davos. Temeri legate de un razboi al valutelor!

Presedintele SUA, Donald Trump, a sosit, joi, la Davos, unde elita economiei lumii se intreba daca liderul de la Casa Alba va vorbi, din nou, despre "America First", in contextul in care, secretarul sau al Trezoreriei a repus pe tapet spectrul unui razboi al valutelor.

"Cel mai fascinant la presedintele Trump, este capacitatea lui de a surprinde si sunt sigur ca maine ne va surprinde", a comentat fostul premier finlandez, Alexander Stubb, acum vicepresedinte al Bancii europene de investitii. Pregatind terenul, seful statului american a anuntat, intr-o postare pe Twitter, ca si-a propus "sa spuna lumii cat de formidabila este America si cat de bine ii merge. Tara noastre este pe punctul de a invinge din nou", a adaugat Trump inainte de a parasi Statele Unite.

Interesant este ca, in ajunul plecarii lui Trump spre Davos, secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, a asisugrat ca un dolar slab este "bun" pentru SUA, pentru ca joi sa reia subiectul, anuntand ca Washingtonul "nu este preocupat" de nivelul monedei nationale. Vorbe care au propulsat euro la cea mai ridicata valoare din ultimii trei ani fata de dolar, o evolutie care penalizeaza exporturile europene.

"Nu ne jucam cu paritatea" valutelor, a avertizat, in acest context, ministrul francez al finantelor, Bruno Le Maire, foarte ingrijorat de tabloul conturat, in conditiile in care tara se confrunta cu un deficit comercial endemic. Punand sare pe rana, secretarul american al comertului, Wilbur Ross a estimat, ca, pe fondul "razboaielor comerciale", "trupele americane sunt deja in frunte".