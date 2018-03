Anghel: Dacă am avea mai multă educaţie financiară, am trăi mai bine

Ţările cu un Produs Intern Brut pe cap de locuitor de peste 12.000 de dolari au un grad de educaţie financiară mult mai ridicat, iar dacă am avea mai multă educaţie financiară am trăi cu toţii mai bine, a afirmat Lucian Anghel, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti şi directorul general al BCR Banca pentru locuinţe, în conferinţa "Romanian Financial Conference".

"Eu sunt convins că, dacă am avea mai multă educaţie financiară, am trăi cu toţii mai bine. Statistic s-a dovedit acest lucru. Există un studiu făcut de S&P la nivelul Uniunii Europene şi se pun nişte întrebări simple, gen cum se calculează dobânda compusă. Este un test grilă, iar întrebările sunt simple. Scorul României a fost cel mai slab din Uniunea Europeană. Din punct de vedere al educaţiei financiare, unul din patru români a reuşit să răspundă corect la trei din patru întrebări, întrebări relativ simple. Clar avem nevoie de educaţie financiară! Şi dacă ne uităm, există o corelaţie directă: ţările care au un Produs Intern Brut pe cap de locuitor de peste 12.000 de dolari au un grad de educaţie financiară mult mai ridicat. Iar gradul de educaţie financiară, evident, ne ajută să rezolvăm probleme legate de bani. Şi în general şcoala, nu doar şcoala românească, şcoala europeană în general nu prea te învaţă cum să-ţi gestionezi aceste probleme în cursul vieţii active", a spus Lucian Anghel.

În plus, acesta a făcut referire la un studiu IMAS International potrivit căruia românii economisesc în medie 53 de euro pe lună, nivel asemănător cu cel din Ungaria, dar în urma unui slovac, care economiseşte de două ori mai mult, şi a unui austriac, care economiseşte de peste patru ori mai mult. AGERPRES