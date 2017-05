Ansamblurile rezidenţiale gigant revin în România

DIANA OROS





Marii dezvoltatori care construiesc ansambluri rezidenţiale de peste 100 de apartamente s-au reîntors în România pentru prima dată în acest an după criză. Analiştii imobiliare spun că oferta de locuințe noi livrate în 2017 o va depăşi pe cea din 2008, anul de vârf al imobiliarelor în România, când au fost construite 61.000 de locuințe noi.

Şase ansambluri rezidenţiale cu peste 100 de apartamente se vor lansa la tIMOn în această săptămână. Cele mai mari dezvoltări rezidențiale sunt de fapt noi etape ale unor ansambluri care au fost ridicate în faza unu sau doi înainte de criza imobiliară, iar acum dezvoltatorii au decis că a venit momentul să le extindă. Majoritatea primelor faze sunt vândute integral, iar dezvoltatorii imobiliari construiesc în continuare. Este vorba despre GVI Town, GranVia Park, Onix Pipera şi New Point Pipera, toate cu peste 400 de apartamente. Li se alătură ansambluri și dezvoltatori noi, români, belgieni, turci sau israelieni: Atlantis One, Ecovillas, Toscana Residential, Ivonco, ONIX Pipera, New Point Pipera, Avangarde, Joya, fiecare cu minim 100 de locuinţe.

„După ani buni în care dezvoltările au reînceput timid, cu ansambluri de mici dimensiuni, dezvoltatorii reducându-şi vizibil riscurile, asistăm astăzi la o adevărată erupție de ansambluri de mari dimensiuni în Bucureşti”

Vlad Vlăsceanu, director tIMOn

Ansamblul GViTown, dezvoltat de Gindi Group în parteneriat cu Real-Sol, a fost lansat în parimavara anului 2015 şi a finalizat și livrat primele două etape ale proiectului, totalizând 162 de garsoniere și apartamente cu 2 și 3 camere. Acum,, dezvoltatorul lansează fazele 3 și 4 ale proiectului, încă două blocuri în aceeaşi locație unde va livra alte 130 de apartamente, cu o investiție de 8 milioane de euro.

Gran Via Park, proiectul dezvoltat de grupul spaniol Gran Via Real Estate, investește 13 milioane de euro în faza a doua a proiectului, după ce au vândut deja integral primele 324 de apartamente. Dezvoltatorii au început deja construcția celei de-a doua faze ce însumează 310 locuințe.

Cererea s-a apropiat cu oferta

Cererea și oferta pe piața imobiliară s-au apropiat, iar noile cartiere rezidențiale de dimensiuni mari s-au vândut ca pâinea caldă, în timp ce proiectele mari începute înainte de criză abia acum ajung la o rată de profitabilitate bună, spune Vlad Vlăsceanu, director tIMOn. Acesta susţine că ne aflăm într-o perioadă în care piața se mișcă foarte bine, dar nu cred că această mișcare se va opri aici, ci vom avea parte în continuare de rezultate poate chiar mai bune.

Ediția a 32-a a tIMOn Târgul Imobiliar Național se va desfăşura în perioada 25-28 mai 2017, la Arena Națională, intrarea VIP din bd. Maior Coravu.