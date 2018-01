Arabia Saudita vrea sa pastreze controlul asupra petrolului

Primul exportator mondial de petrol, Arabia Saudita, s-a pronuntat in favoarea unei cooperari pe termen lung intre tarile OPEC si cele care nu fac parte din cartel, precum Rusia.

Confruntate, in 2014, cu o scadere vertiginoasa si dramatica a pretului la titei, cele 14 state ale Organizatiei tarilor exportatoare de petrol, in frunte cu Arabia Saudita, au ajuns, doi ani mai tarziu, la un acord cu alte 10 tari petroliere in vederea limitarii productiei.

Scopul acordului convenit a vizat, inainte de toate, reechilibrarea pietei, cu o revenire treptata a cursului. Obiectiv atins, avand in vedere ca, in prezent, barilul costa in jur de 70 de dolari, fata de 30 la inceputul anului 2016. “Eforturile noastre trebuie sa continue si in 2018. Trebuie sa ne gandim la un cadru pe termen mai lung pentru cooperarea noastra”, a pledat ministrul saudit al energiei, Khaled al-Faleh, inaintea unei reuniuni a semnatarilor intelegerii din 2016.

Este vorba de “prelungirea dincolo de 2018 a cadrului stabilit deja, adica o declaratie de cooperare” intre OPEC si tarile din afara cartelului, precum Rusia. Este pentru prima data cand Arabia Saudita cheama explicit la o extensie a acordului privind cotele de productie cu tari non-OPEC.

Acest acord pe termen lung nu va implicat in mod obligatoriu actualele cote de productie. “Un cadru de cooperare” pe termen lung are menirea de a-i asigura pe producatori, investitori, consumatori si comunitatea internationala ca intelegerea noastra “este aici pentru a ramane”, a subliniat oficialul saudit.