ASF anchetează declarație ministrului de finanțe legată de desființarea pilonului II de pensii

Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a demarat o investigaţie cu privire la efectul declaraţiilor ministrului de Finanţe, Ionuţ Mişa, referitoare la desfiinţarea Pilonului II de pensii, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei remis, vineri, AGERPRES.



'Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară a demarat, încă din data de 30 iunie 2017, o investigaţie cu privire la posibilitatea existenţei unor elemente care intră sub incidenţa abuzului pe piaţă - manipulare prevăzut de Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă', se arată în document.



Potrivit acestuia, în situaţia în care în urma analizelor efectuate sunt constatate nerespectări ale prevederilor legale incidente sunt adoptate măsuri de către Autoritate care pot fi făcute publice, în funcţie de caracterul acestora.



'Ori de câte ori rezultatul analizelor efectuate s-a concretizat în măsuri de autoritate, care potrivit caracterului acestora se înscriau în categoria informaţiilor publice, acestea au fost aduse la cunoştinţa publicului', menţionează ASF.



În data de 29 iunie, după audierea sa din comisiile reunite de Buget-finanţe din Parlament, Ionuţ Mişa a afirmat că Guvernul va desfiinţa Pilonul II de pensii.



"Pilonul II, da, se va desfiinţa. Banii se vor întoarce înapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii, ei având posibilitatea să opteze pentru bugetul asigurărilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat. Practic vor opta între posibilitatea de a le administra statul aceşti bani şi a le oferi o pensie la sfârşitul stagiului de cotizare sau să fie un privat care face acest lucru. Pilonul II este practic un mix între stat şi privat. Toţi cei care au cotizat vor fi şi cei care vor primi banii înapoi", a spus Mişa.



Potrivit acestuia, suma acumulată până în prezent ca stagiu de cotizare va reveni fiecărui contribuabil "şi va fi la dispoziţia lui să opteze dacă o direcţionează către privat".



"Companiile care administrează Pilonul II de pensii încasează comisioane de management şi administrare. Sumele sunt foarte consistente. Erodează, într-un fel sau altul... Există certificate de trezorerie care au un randament bun şi aceste piloane plasează banii de exemplu în certificate de trezorerie obţinând o dobândă mai bună şi diferenţa o păstrează, deci nu în toate situaţiile este un randament mai bun", a mai arătat ministrul desemnat.



El a precizat că intenţionează finalizarea unui proiect în acest sens până la finalul anului.



Potrivit acestuia, la nivelul Pilonului II de pensii sunt acumulate în prezent 40 miliarde lei.



"Din analiza pe care am făcut-o împreună cu colegii, pensia pe care a primi-o astăzi un contributor la Pilonul II de pensii ar fi undeva la 25 de lei pe lună", a spus Mişa.



El a precizat că beneficiile pentru cel care contribuie la Pilonul II de pensii nu sunt foarte mari.



"Luăm în calcul de a da posibilitatea fiecărui contribuabil să opteze către Pilonul III de pensii, către cel privat, sau să meargă către Pilonul I. Este alegerea contribuabililor", a mai arătat ministrul propus al Finanţelor.



La câteva ore după această declaraţie el a precizat, prin intermediul unui comunicat, că Pilonul II de pensii nu va fi desfiinţat şi nici naţionalizat, subliniind că la Parlament a răspuns unei întrebări ''care probabil a fost interpretată greşit''. În acceaşi zi, atât premierul Mihai Tudose cât şi preşedintele PSD Liviu Dragnea au negat că se va desfiinţa.



În aceeaşi zi, Bursa de la Bucureşti a consemnat scăderi de peste 2% joi, cel mai afectat fiind indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, BET-NG, care s-a depreciat cu 4,89%.



Indicele de referinţă BET, care arată evoluţia celor mai lichide 12 acţiuni, a consemnat o scădere de 3,83%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a coborât cu 3,69%. Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra, la închidere, o depreciere de 2,39%.



Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a scăzut cu 3,69%, iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a "pierdut" 3,59%.



În luna aprilie a acestui an, NN Pensii a transmis o scrisoare clienţilor prin care îi informa că în ultimele săptămâni au existat discuţii în spaţiul public cu privire la o eventuală decizie de naţionalizare a fondurilor de pensii private şi le-a recomandat să urmărească permanent ce se întâmplă cu pensia lor.



Preşedintele de la acel moment al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Mişu Negriţoiu, declara, însă, că discuţia privind naţionalizarea pensiilor este un nonsens din punct de vedere economic, o fumigenă aruncată, pentru că noţiunea de naţionalizare nu există în condiţiile în care Pilonul II este finanţat de stat prin alocaţii bugetare.



În urma acestor discuţii, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a amendat NN Pensii cu 1% din capitalul social, respectiv 750.000 de lei, şi a decis retragerea autorizaţiei directorului general, Raluca Ţintoiu. AGERPRES