Bitcoin a coborat sub 12.000 de dolari, tragand si alte criptomonede

Cea mai populara dintre monedele virtuale, Bitcoin, dar si alte criptovalute care au crescut la sfarsitul anului trecut, au afisat marti o tendinta de scadere, evolutie explicata de analisti prin dorinta de reglementare a sectorului.

"Bitcoin a trecut sub pragul de 12.000 de dolari, pe care l-a depasit in decembrie anul trecut", a comentat David Madden, de la CMC Markets UK. Cu putin inainte de Craciun, moneda virtuala sarise deja de 20.000 de dolari.

Toate criptomonedele au fost afectate de scadere. La mijlocul zilei de marti, ethereum, rippla si bitcoin afisau pierderi de 12,41%, 19,16% si, respectiv, 15,51%, potrivit platformei coinmarketcap.com. In opinia specialistilor, aceasta miscare poate fi considerata drept consecinta a avertismentelor privind inasprirea masurilor impotriva criptomonedelor, in special in Coreea de Sud si China.

"Sa explici ce se intampla cu bitcoin este intotdeauna o chestiune delicata, dar acest plonjon isi poate gasi explicatia in dorinta ferma de reglementare de catre autoritati a acestei piete", a apreciat Neil Wilson, analist la ETX Capital. Saptamana trecuta, guvernul sud-coreean a anuntat ca Seul se pregateste sa interzica platformele de tranzactionare a criptomonedelor.

Or, potrivit unei analize a societatii Capital economics, Coreea de Sud gazduieste "unele dintre cele mai mari astfel de plaforme pentru bitcoin". Pietele s-au agitat, de asemenea, pe fondul zvonurilor conform carora China ar intentiona sa interzica total bitcoin.