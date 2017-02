CCR a desfiinţat conversia creditelor în franci

Victor Stroe

O fetita tine in maini o coala de hartie cu mesajul "Cu francul pana la moarte?", in timpul unui miting de protest, organizat de Grupul Clientilor cu Credite in CHF, prin care se solicita conversia creditelor din valuta in lei, in Bucuresti, duminica, 8 februarie 2015. Aproximativ 300 de persoane cu credite in franci elvetieni s-au adunat in Piata Constitutiei din Bucuresti, la doua saptamani dupa protestul anterior, actiuni similare avand loc simultan la Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Craiova,