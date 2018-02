Consiliul Concurenței vede prețurile mici, nu și salariile

DIANA OROS





România nu stă rău în ceea ce priveşte preţurile alimentelor, care reprezintă circa 60% din cele practicate în restul Uniuni Europene, aşa că nu ar trebui să ne mai plângem în cazul scumpirilor, a arătat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei. Ce uită Chiriţoiu să amintească este că românii au al treilea cel mai mic salariu din UE, de până la cinci ori mai mic decât în statele din vest.



„Noi (Consiliul Concurenţei, n.r.) nu anchetăm creşteri generale de preţuri, ci numai creşteri punctuale. Dacă vorbim despre o creştere generală a preţurilor, asta se numeşte inflaţie, un fenomen macroeconomic. În orice ţară din lumea asta, într-o economie de piaţă, creşterile generalizate de preţuri au treabă cu politica macroeconomică, pot fi combătute prin mijloace macroeconomice. Aşteptarea noastră este că Monitorul preţurilor va crea o presiune asupra companiilor să reducă preţul la alimente. România nu stă rău la capitolul preţurilor (la alimente, n.r.). Statisticile europene ne arată că preţul alimentelor în România este, în medie, 60% din preţul din Uniunea Europeană. Deci, ce costă, în medie, 100 de lei în Europa, în România costă 60 de lei. E o situaţie relativ bună”, a explicat Chiriţoiu.

„Dacă vorbim despre creşterea asta de 4% de anul trecut, la alimente, nu putem spune că este o creştere foarte mare. Nouă ni se pare mare pentru că ne-am dezobişnuit. Până să intrăm în Uniunea Europeană, inflaţia în România era de două cifre. Eram obişnuiţi ca în fiecare an să crească alimentele cu 10%”, a spus şeful CC.

„Preţurile au crescut, dar am avut ani de zile şi creşteri de zero sau chiar scăderi pentru alimente. Diferenţa era atât de mică încât, la un moment dat, ne îngrijorăm să nu fie prea mică, să nu scadă preţurile, să avem deflaţie în loc de inflaţie”, a opinat Chiriţoiu. Ce omite preşedintele CC în expunerea sa legată de preţurile alimentelor mai mici în România faţă de restul UE este că şi salariile românilor sunt mult mai mici decât în vest. În ianuarie 2018, salariul minim în România era de 408 euro. Doar Lituania, cu 400 de euro şi Bulgaria- 261 euro pe lună câştigă mai puţin ca noi. În rest, diferenţele sunt uriaşe: Germania şi Franţa au avut salariul minim în ianuarie de 1.498 euro, Belgia are 1.563 euro, Olanda- 1.578 euro, Irlanda- 1.614 euro, Luxemburg- 1.999 euro.