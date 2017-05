Constantinescu (ASF), despre proiectul de lege privind RCA: Cred că nu vor creşte poliţele

Karina Knapek/Intact Images





Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Cornel Coca Constantinescu, a declarat marţi că nu vor creşte preţurile poliţelor RCA.



Precizarea vine după ce Camera Deputaţilor a adoptat, cu 226 de voturi ''pentru'', 25 ''împotrivă'' şi 4 abţineri, proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.



"Această lege este tot ce se putea scoate mai bun în acest moment. Este un consens evident în piaţă cu principal obiectiv protecţia consumatorului. Evident că sunt şi nemulţumiri. (...) În principal, din punct de vedere financiar, mi se pare că lucrurile sunt sub control. Introducerea tarifului de referinţă este un lucru esenţial pentru că la el asiguratorii se pot raporta în momentul în care emit noi tarife pentru viitorii asiguraţi. Tariful de referinţă se calculează statistic şi reprezintă o medie a preţului pe un anumit segment de risc pe o perioadă de 5 ani în urmă", a afirmat Constantinescu.



El a spus că nu vor creşte poliţele RCA şi că ASF va face publice joi tarifele de referinţă pentru perioada precedentă.



"Eu cred că nu vor creşte poliţele RCA. ASF, la sfârşitul acestei săptămâni, joi, va face publice tarifele de referinţă pe perioada precedentă. Veţi vedea care sunt aceste tarife de referinţă pe fiecare categorie în parte. Deci nu există motiv ca tarifele de referinţă să nu fie respectate astăzi şi să avem creşteri spectaculoase pe segmente", a adăugat Constantinescu.



Potrivit acestuia, în momentul de faţă se respectă legislaţia în vigoare, adică ordonanţa de urgenţă, iar proiectul de lege adoptat urmează să fie promulgat de preşedintele ţării şi, ulterior, să intre în vigoare după 30 de zile.



"Tarifele de referinţă sunt calculate în funcţie de segmentele de risc, se ţine cont şi de vârstă şi, în acelaşi timp, le raportăm şi la tarifele plafonate care au funcţionat", a mai spus Constantinescu.



Preşedintele Comisiei pentru industrii a Camerei Deputaţilor, social-democratul Iulian Iancu, a declarat, la rândul său, că ideea de bază a proiectului este de a menţine echilibrul deplin între asiguratori, societăţile de reparaţii şi clientul posesor al autoturismului.



"Eu cred că, după analiza de astăzi, putem constata că în sfârşit încercăm, prin cadrul legislativ primar, să impunem reglementatorului secundar, tuturor operatorilor din piaţă să nu escaladeze preţurile, să nu se creeze pârghii ca, prin încărcarea consumatorului în mod arbitrar în zona de reparaţii, să se creeze un plafon suficient de mare ca în anul următor să înregistrăm o creştere automată a RCA", a spus Iancu.



El a adăugat că a fost eliminată comercializarea prin orice formă a produselor contrafăcute, falsificate, ceea ce duce la menţinerea în condiţii de siguranţă a traficului. "Cred că este un progres. Este infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare între 3 şi 7 ani. Deci nu mai poate nimeni să se joace. 16% din industria din România era afectată de contrafaceri şi falsificări. Am eliminat orice risc în zona de circulaţie", a susţinut Iancu.



Mădălin Roşu, reprezentantul Biroului Asiguratorilor Auto din România (BAAR), a apreciat că, prin această lege, noii consumatori de poliţe vor avea probabil costurile mărite.



"Nu aş putea să vă spun că este o lege bună. Ce se poate observa e că, din păcate, în viitor, toţi noii consumatori de poliţe vor avea probabil nişte costuri mărite sau breşe în care service-urile pot solicita mai mulţi bani, pot factura mult mai mult şi nu neapărat justificat", a afirmat Roşu.



Viorel Vasile, preşedintele Patronatului Brokerilor, a criticat, la rândul său, forma proiectului de lege.



"În momentul acesta avem continuate plafonările. Până acum aveam plafonate tarifele, acum avem plafonate costurile. Deci noi mergem în continuare pe infringement, probabil că UE va declanşa procedura. Asta nu au înţeles parlamentarii care au votat. Din păcate, este o lege făcută pe repede înainte, practic este o lege făcută de transportatori, care normal că vor să aibă costuri cât mai mici", a spus acesta. "În momentul acesta comisionul brokerilor este de 8 - 10%, dacă se plafonează cheltuielile la 25%, există doar doi asiguratori care sunt sub acest nivel de 25%, (...) deci de la 8 - 10% se ajunge la 4 - 5% comision, practic înseamnă înjumătăţirea venitului", a adăugat Viorel Vasile. AGERPRES