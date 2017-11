Cum arata camionul electric prezentat de Tesla

Tesla a dezvaluit prototipul unui camion electric, care ar urma sa intre in productia de serie incepand din 2019, constructorul american de masini electrice intrand, astfel, pe un nou segment al pietei, in contextul dificultatilor intampinate in legatura cu lansarea noii sale berline, Model 3, vanduta la un pret mai abordabil decat Model S.

Elon Musk, fondatorul si directorul general al intreprinderii a facut o demonstratie a camionului, care a primit numele Tesla Semi. Evenimentul a fost organizat intr-un hangar situat in apropiere de Los Angeles, in prezenta a numerosi proprietari de Tesla si de potentiali cumparatori.

Pentru ca spectacolul sa fie total, cand camionul a ajuns in fata publicului, usile remorcii s-au deschis, pentru a permite "intrarea in scena" a noului Roadster, versiune ameliorata a primului model produs de Tesla, capabil sa transporte patru pasageri pe o distanta de 1000 de kilometri fara reincarcare, un record pentru un autovehicul electric.

Elon Musk a precizat ca Roadster a trecut de la viteza zero la 100 de kilometri pe ora in doar 1,9 secunde.

In ceea ce priveste camionul, al carui pret nu a fost mentionat, el poate rula, cu incarcatura completa, timp de 80 de kilometri la viteza autorizata pe autostrazi. Cu titlu de comparatie, camioanele care functioneaza pe diesel pot parcurge o distanta de doua ori mai mare cu un singur plin.