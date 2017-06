Dăianu: România ar putea adera la euro în următorii opt ani

România ar putea fi în măsură să adere la zona euro în următorii opt ani, dar la rândul său zona euro are nevoie să îşi îmbunătăţească modul în care funcţionează, a declarat miercuri Daniel Dăianu, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, transmite Reuters.



"În contextul unei îmbunătăţiri a modului de funcţionare a zonei euro, credem că am putea adera la euro în prima parte a următorului deceniu", a declarat Dăianu la un eveniment găzduit de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).



"Vrem să aderăm la zona euro. Credem în proiectul european" a precizat Dăianu.



Potrivit studiului "România şi aderarea la zona euro", prezentat marţi, la Bucureşti, de Daniel Dăianu, dacă România ar păstra ritmul mediu de creştere de 5% pe an în mod sustenabil, ar putea atinge nivelul de 75% din media zonei euro abia în 2024.



"România nu este pregătită să adere la zona euro, iar cei care spun că în cazul în care am fi invitaţi ar trebui să intrăm dau dovadă de gândire simplificatoare şi care denotă neînţelegere a problemelor cu care ne-am confrunta", a declarat, marţi, Daniel Dăianu la conferinţa "Perspectivele aderării României la zona euro în contextul Cărţii albe privind viitorul Europei", organizată de Comisia pentru afaceri europene din Senat.

Sursa: www.agerpres.ro