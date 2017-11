Directorul interimar al Tarom a demisionat

Directorul general interimar al TAROM, Ileana Daniela Dragne, a demisionat din funcţie, invocând "probleme personale", au declarat joi, pentru AGERPRES, surse din domeniu.



"Ieri dimineaţă (miercuri - n. r.) Daniela Dragne şi-a dat demisia, motivul invocat fiind problemele personale. Luni se întruneşte Consiliul de Administraţie pentru altă nominalizare", au spus sursele.



Daniela Dragne este al patrulea director general care s-a aflat la conducerea companiei în 2017, ea înlocuindu-l pe Florin Susanu. Înaintea acestuia au fost Dan Plaveti şi Eugen Davidoiu.



TAROM se află într-un proces de reevaluare şi reorganizare, după mai multe incidente cu aeronavele companiei şi după un anunţ privind consemnarea de pierderi anul acesta estimate la 207 milioane de lei.



Ultimul incident care a afectat compania s-a petrecut săptămâna trecută, când o aeronavă care trebuia să efectueze joi cursa ROT 374 Bruxelles-Bucureşti a necesitat verificări suplimentare la sistemul de navigaţie. După evaluarea tehnică a aeronavei, compania TAROM a luat decizia reprogramării acestei curse pentru vineri, la ora estimată de decolare 10:45 (ora locală). Printre pasagerii aflaţi la bordul aeronavei se aflau ministrul Apărării, Mihai Fifor, comisarul european Corina Creţu, europarlamentarul Maria Grapini şi secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Dragoş Titea.



De altfel, Dragoş Titea a declarat vineri, la sosirea pe Aeroportul Otopeni, că fiecare compartiment al companiei TAROM va fi verificat începând de luni (13 noiembrie - n. r.), iar ministrul Transporturilor a constituit o comisie care va face "puţină ordine" în companie.



"Domnul ministru (Felix Stroe, ministrul Transporturilor n.r.) a dispus o comisie care să stea alături de cei de la compania TAROM, împreună cu toţi factorii de decizie, să facem puţină ordine în companie, deoarece nimeni nu îşi mai permite să lucreze într-o dezordine şi harababură, cum a fost până acum la TAROM. Aţi văzut foarte bine toate problemele care au fost la TAROM şi vreau să vă dau doar câteva exemple. Referitor la întârzieri, în anul 2015 am avut 721.000 de lei pierderi, în anul 2016 am avut 2,3 milioane. Sunt şi pierderi cauzate de partea tehnică, sunt lucruri normale, care se întâmplă la toate companiile, dar siguranţa pasagerilor este primordială. De luni vom lua la purificat fiecare compartiment al companiei TAROM", a spus secretarul de stat.



Acesta a precizat că la nivelul companiei TAROM a început şi o evaluare a personalului, deoarece "e momentul să punem osul la muncă" pentru a aduce compania acolo unde îi este locul.



"Domnul ministru Stroe iubeşte foarte mult TAROM şi este foarte implicat. La ora actuală, la nivelul companiei Tarom s-a început o evaluare a personalului. Am spus-o şi o mai spun: cine vrea să rămână în Tarom trebuie să muncească alături de companie, pentru că e momentul să punem osul şi să aducem TAROM acolo unde îi este locul", a afirmat Titea.



Săptămâna trecută, la Camera Deputaţilor, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, declara că o comisie numită prin ordin de ministru, condusă de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Dragoş Titea, s-a mutat la TAROM şi îşi va desfăşura activitatea zi de zi acolo, luând măsuri concrete de reorganizare pe paliere mai mici sau mai mari de activităţi şi de eficientizare.



"Brandul TAROM trebuie păstrat şi trebuie relansat. Am analizat în această perioadă situaţia de la TAROM. Aş putea să vă citesc 10 pagini din agenda mea despre TAROM. Ceea ce vreau să vă spun este că, începând de astăzi, am instituit o comisie condusă de secretarul de stat (în Ministerul Transporturilor - n. r.) Dragoş Titea în care sunt încă opt reprezentanţi, oameni cu multă cu experienţă de la Autoritatea Aeronautică, din minister, din domeniul transporturilor aeriene. Începând de azi, această comisie, numită prin ordin de ministru, se mută şi lucrează la compania TAROM. Fac o diagnoză a stării companiei - noi ştim în linii mari cum stau lucrurile acolo, avem un raport al Curţii de Conturi, avem un raport al corpului de control al prim ministrului vizavi de compania TAROM. Această comisie îşi va desfăşura practic activitatea zi de zi la TAROM, procedând la măsuri concrete, zilnice de reorganizare pe paliere mai mici sau mai mari de activităţi şi de eficientizare", a spus Stroe, chemat la audieri în Comisia pentru transporturi din Camera Deputaţilor.



Potrivit acestuia, este necesară o restructurare a companiei şi trebuie "umblat" la structura de personal.



"Trebuie să umblăm la structura de personal. Repet: la structura de personal. Nu ştim dacă vom vorbi şi de numărul de personal. Dar vreau să vă spun că o companie aeriană românească a transportat anul trecut peste 6 milioane de pasageri şi are în Compartimentul economico-financiar 28 de oameni. TAROM a avut 150, dar TAROM a transportat doar 2 milioane de cetăţeni şi are în această structură economico-financiară 100 de salariaţi şi nu de mult avea 150. Deci, trebuie să procedăm de urgenţă la o restructurare a companiei, astfel încât să asigurăm lucrul timp de 24 de ore de exemplu a serviciilor tehnice, pentru că serviciile tehnice trebuie să asigure mentenanţă şi să facă reparaţii timp de 24 de ore nu numai la aeronavele TAROM, ci şi la alte aeronave care aterizează pe Aeroportul Otopeni şi să facă venituri proprii. În prezent nu se întâmplă aşa. Şi, de asemenea, tot personalul companiei să fie într-un barem rezonabil corect de salariaţi, care să permită funcţionarea, dar fără să fie exagerări de personal", a explicat ministrul Transporturilor.



De asemenea, şeful de la Transporturi a atras atenţia asupra consumului de piese şi materiale care este enorm la TAROM, dar şi în ceea ce priveşte costurile suplimentare pe care le generează multe agenţii ale operatorului naţional aerian existente în străinătate care nu-şi mai au rostul.



Tot Stroe atrăgea atenţia, recent, la un post de televiziune, că operatorul aerian naţional de transport trebuie "subţiat" şi eficientizat în privinţa cheltuielilor.



"Situaţia economică a TAROM-ului nu s-a produs în ultimul trimestru, vine din timp, din ultimii 10 ani. Două măsuri avem, deja le iniţiem. Prima măsură este reorganizarea urgentă a TAROM-ului, inclusiv structura de personal.(...) Am convenit ca, în paralel cu sprijinul nostru, conducerea TAROM şi cu sindicatul să procedeze de urgenţă şi să-mi prezinte un plan de restructurare, inclusiv a structurii de personal. TAROM-ul trebuie subţiat şi trebuie eficientizat în ceea ce priveşte regimul cheltuielilor", a spus Stroe, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV.



Compania TAROM are prevăzute în proiectul de buget rectificat pierderi de 206,793 milioane lei, de cinci ori mai mari faţă de cele 41,21 milioane lei din bugetul publicat în septembrie în Monitorul Oficial.



Conform proiectului lansat în dezbatere pe site-ul ministerului, veniturile totale ale companiei sunt prevăzute la 1,149 miliarde lei, iar cheltuielile la 1,356 miliarde lei. În bugetul aprobat, veniturile totalizau 1,24 miliarde lei, iar cheltuielile 1,281 miliarde lei.



Cheltuielile de natură salarială sunt estimate la 142 milioane lei (nivel similar cu cel din bugetul aprobat). Numărul de salariaţi preconizat la finele anului este de 1.903 persoane (2.067 anterior), iar câştigul mediu net lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, se ridică la 6.529,44 lei (5.979,25 lei anterior).



Pentru investiţii, proiectul prevede o sumă de 262,198 milioane lei, faţă de 267,795 milioane lei în bugetul aprobat.



TAROM a înregistrat anul trecut o pierdere de peste 46,9 milioane lei, în creştere cu 71,2% comparativ cu 2015, conform bilanţului publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP).



În ceea ce priveşte cifra de afaceri netă, aceasta a scăzut cu 5,6%, la 1,07 miliarde lei, anul trecut. Veniturile s-au diminuat cu 9,6%, la 1,24 miliarde lei. Numărul de salariaţi a scăzut de la 1.880 în 2015, la 1.841 în 2016.



Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Începând din luna iunie a anului 2010 este membră a Alianţei SkyTeam, iar din 1993 membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA). AGERPRES