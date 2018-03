Directorul TAROM: Gropile din pista Aeroportului Otopeni taie roţile avioanelor; le schimbăm într-un mod halucinant

Aeroportul Internaţional Henri Coandă are nevoie de investiţii masive în căile de rulare, întrucât gropile care sunt în pistă taie roţile avioanelor pe care le schimbăm într-un mod halucinant, fapt care atrage costuri foarte mari pentru compania noastră, a declarat, duminică, la Timişoara, directorul general al TAROM, Werner Wollf.



De asemenea, acesta consideră că trebuie schimbat şi "modul în care vin pasagerii" curselor interne.



"La Otopeni, este nevoie de o investiţie masivă în căile de rulare şi cred că trebuie să ne schimbăm şi acolo modul în care vin pasagerii. Sincer să vă spun, mie nu-mi place că pasagerii de pe intern sunt lăsaţi undeva în câmp şi duşi cu autobuzele. Este o chestiune de civilizaţie şi de o posibilitate de a-i primi.Cu siguranţă lucrurile astea se vor schimba, pentru că este un proiect care este admis la nivel de minister, la nivel de aeroport, din câte ştiu eu; o să vedem ce se întâmplă. Pe noi, pe moment, nu ne încurcă decât gropile din calea de rulare şi care ne taie de fapt roţile avioanelor, pe care le schimbăm într-un mod halucinant, ceea ce înseamnă costuri masive pentru noi", a spus şeful TAROM, la inaugurarea cursei Iaşi - Timişoara.



El a precizat că această situaţie nu afectează siguranţa pasagerilor, însă trebuie să ne ridicăm la un nivel european, dacă vrem să fim în Europa.



"Nu interferează cu siguranţa pasagerilor (...). Important este să ne ridicăm la un nivel european. Dacă tot vrem să fim în Europa, să fim europeni! Nu îmi permit să spun că la Otopeni este cea mai proastă pistă, însă este una dintre pistele care trebuie să fie refăcute. Dar este o temă pe care cred că domnul director de acolo o poate rezolva cel mai rapid", a subliniat Werner Wollf.



Potrivit acestuia, în loc ca roţile să fie înlocuite la câteva luni, în urma uzurii, acestea sunt schimbate de 3-5 ori pe săptămână.



"Roţile le schimbăm destul de des. Normal ar fi la uzură, există şi acolo nişte standarde pe care le îndeplinim. Cele care sunt tăiate, cel puţin de 3-4-5 pe săptămână le schimbăm", a explicat el.



În plus, oficialul TAROM a anunţat că, în caz de vreme nefavorabilă, cum ar fi condiţiile de ceaţă, sau dacă se vor demara lucrări de modernizare pe Aeroportul Henri Coandă, aeronavele vor fi deviate pe Aeroportul Băneasa şi nu vor mai ajunge la Sibiu sau Constanţa.



"Dacă se va schimba ceva, este aceea că nu o să ne mai deviem aeronavele către Sibiu sau Constanţa în caz că Otopeni-ul este în ceaţă. Deci, nu o să le deviem, încercăm să revenim pe Băneasa, aeroportul creează condiţiile ca să putem să debarcăm pasagerii acolo. Probabil vor fi şi alte companii, dar noi am făcut această cerere de câteva săptămâni către Autoritate şi către aeroport şi sper să o rezolvăm. Doar în caz de ceaţă, deci condiţii speciale. Probabil şi când se va renova tot va trebui să deviem anumite aeronave acolo, dar nu doresc să vorbesc prea mult de domeniul directorului de acolo", a spus Wollf.



În altă ordine de idei, directorul TAROM a făcut referire şi la AirFi, sistemul de intranet lansat în urmă cu ceva timp de către companie. Întrebat dacă intenţionează să facă investiţii pentru wi-fi în avioane, acesta a răspuns: "Eu zic că (AirFi - n. r.) a fost soluţia aleasă de cei care atunci au perceput-o într-un anumit fel. Va trebui să facem şi noi următorul pas, dar acum avioanele pe care le avem în dotare, ATR-urile, nu sunt pregătite pentru aşa ceva".



"Nici nu mai doresc să investesc în sisteme suplimentare ca să le dotez, deoarece ATR-ul este o variantă de avion pe care o vom schimba. În ceea ce priveşte cursele externe, nu am văzut o promovare în privinţa aceasta. (...) Dacă ne uităm în Europa de Vest, poţi descărca filme, ziare, tot ce doreşti să ai ce citi pe parcursul zborului. Şi noi vom face nişte schimbări, suntem în curs de schimbare a softurilor şi atunci facem o surpriză", a dat el asigurări, subliniind că acest serviciu nu şi-a atins scopul.



În martie 2017, TAROM a lansat "TAROM AirFi", o platformă de divertisment, accesibilă Wireless, prin propriile dispozitive mobile (smart phone, tablete, laptopuri), care conţine o gamă variată de opţiuni media, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii (ştiri, articole din presă, filme, muzică, jocuri, chat cu ceilalţi pasageri etc.). Totodată, pasagerii aveau posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la serviciile oferite prin completarea unui formular de feedback.



Pentru a putea accesa platforma AirFi, pasagerii trebuiau să aibă echipamentele setate în mod avion şi cu ajutorul oricărui browser se puteau conecta la Wi-Fi. Serviciul era accesibil pe toate zborurile interne şi externe, operate cu aeronave de tip Airbus 318 şi Boeing 737-700.



Compania TAROM a lansat duminică cursa Iaşi - Timişoara, cu o frecvenţă de operare de 4 zboruri dus-întors pe săptămână, la preţuri care pornesc de la 20 de euro/segment, cu toate taxele incluse.



Zilele de operare sunt luni, miercuri, joi şi duminică. Plecarea în zilele de luni, miercuri şi joi este la ora 08:30 de la Iaşi, iar sosirea la 10:20 la Timişoara, iar duminică se pleacă la 13:30 de la Iaşi şi se ajunge la 15:20 la Timişoara.



Este prima dată când TAROM operează această rută. AGERPRES