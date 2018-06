Dobânzile astronomice rezistă. 180 IFN-uri au dat cu flit BNR

utah778/Getty Images/iStockphoto Business loan from a bank employee. finance concept Business loan from a bank employee. finance concept Vezi galeria foto





Românii care vor să ia credite de la IFN-uri trebuie să verifice dacă instituţia financiară nebancară de la care intenţionează să se împrumute este înscrisă în Registrul Special de la BNR. Numai 33 de IFN-uri au optat să coboare dobânda şi s-au înscris în acest registru, după ce banca centrală a publicat noul regulament care le reglementează activitatea. Alte180 au preferat să practice în continuare dobânzi astronomice de 6.000% şi să-şi majoreze capitalul social. Printre ele sunt multe nume care-şi fac obsesiv reclamă pentru a atrage noi clienţi.

Regulamentul BNR, care se aplică din octombrie 2017, permite instituţiilor financiare nebancare care au dat credite sub 75 milioane de lei în ultimele trei trimestre să practice în continuare dobânzile oricât de mari, dar cu condiţia să-şi majoreze capitalul social. Practic, BNR nu le impune o dobândă maximală sau o limitare a comisioanelor, ci le solicită ca la fiecare 100 de lei acordaţi credit la un DAE mai mare decât cel stabilit prin Regulament, să pună 67 de lei în plus la capitalul social. În acest context, aceste IFN-uri îşi desfăşoară nestingherite activitatea de cămătărie sub ochii binevoitori ai BNR, cu condiţia ca volumul creditelor acordate să nu fie prea mare.

În urma noilor măsuri, IFN-urile au început să dea mai puţine împrumuturi populaţiei şi mai multe firmelor mici. În total, creditele acordate de IFN sectorului companiilor nefinanciare au crescut cu 12,4 la sută, în perioada martie 2017 – martie 2018, în timp ce împrumuturile către populație au scăzut cu 1,3 la sută în aceeași perioadă de referință.

25.500 de microfirme au luat credite de la IFN-uri, în special pentru autoturisme.

În structură, instituțiile financiare nebancare din Registrul Special au înregistrat o creștere de 11,7 la sută (dinamica anuală, martie 2018), iar cele din Registrul General au avut scăderi ale stocurilor de credite.

La nivel agregat, sectorul instituțiilor financiare nebancare a încheiat anul 2017 cu un profit în valoare de 664,4 milioane de lei, în scădere cu 11 la sută față de rezultatul înregistrat în anul 2016. Însă, în aceeași perioadă de referință, profitul aferent instituțiilor din Registrul Special a înregistrat o creștere de 25 la sută, reprezentând 573,5 milioane de lei, în timp ce în cazul instituțiilor din Registrul General profitul a fost în scădere cu 68 la sută, înregistrând în 2017 o valoare de 91 milioane de lei. În anul 2017, 62 la sută dintre instituțiile financiare nebancare au înregistrat profit, arată datele Băncii Naţionale.

Pentru un credit de 8.000 de lei pe lună, rambursabil în 12 luni, clientul achită unui IFN din Registrul Special o dobândă anuală efectivă (DAE) de 57,9%, ceea ce înseamnă că suma totală pe care o va da înapoi va fi de 10.158 de lei (include suma împrumutată, dobânda, comision de analiză a dosarului, precum și comisionul unic aferent serviciului). La un IFN care este în Registrul General, se percepe un DAE de 296%, ceea ce înseamnă că suma totală restituită va fi de 15.492 de lei.

De ce sunt mai bune IFN-urile din Registrul Special

Reglementările BNR, care se aplică de la 1 octombrie 2017, au urmărit introducerea de noi criterii de intrare sub supraveghere prudențială a IFN-urilor de către banca centrală. Mai exact, orice IFN trebuie să se înscrie în Registrul Special dacă volumul creditelor nou-acordate este mai mare de 75 milioane de lei în ultimele trei trimestre. Asta înseamnă că aceste IFN-uri nu vor putea acorda credite cu DAE peste plafoanele stabilite de BNR. Concret, pentru împrumuturile acordate pentru mai puţin de 15 zile, DAE nu poate trece de 200% pentru creditele în lei şi de 133% pentru cele în valută, iar pentru creditele acordate pentru maximum 90 de zile, DAE este limitat la 100% pentru lei şi la 67% pentru valută. Pentru împrumuturile mai mari de 90 de zile, DAE nu poate trece de 10 x rata lombard BNR la lei şi de >6,7 x rata lombard BNR la valute.

În schimb, instituţiile financiare nebancare care dau credite sub plafonul de 75 milioane de lei în ultimele trei trimestre pot rămâne în Registrul General şi pot practica în continuare dobânzi uriaşe, cu condiţia să-şi majoreze capitalul social.