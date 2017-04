EximBank si Electrogrup, acord financiar de 11 milioane de euro

EximBank a acordat companiei Electrogrup, unul dintre jucatorii de top din sectorul constructiilor de infrastructura energetica, de telecomunicatii si civila, un pachet financiar in valoare totala de 11 milioane de euro destinat in special exportului de servicii.

Pachetul de finantare include un plafon multiprodus pentru asigurarea capitalului de lucru necesar derularii activitatii curente a companiei si un plafon de garantii ce va fi utilizat pentru participarea la un mare proiect de investitii in Polonia, unde compania detine o subsidiara.

“Structurarea acestei facilitati pentru una dintre cele mai importante companii antreprenoriale romanesti – cu o componenta pentru activitatea curenta si una pentru cea de export, arata flexibilitatea si capacitatea EximBank de a furniza segmentului corporate solutii financiare competitive, adecvate profilului fiecarui partener. Avem incredere ca acordul incheiat cu Electrogrup reprezinta o prima etapa dintr-un parteneriat ce se va derula pe un termen mult mai lung. Si asta pentru ca preocuparea noastra ramane aceea de a construi o relatie solida cu mediul de afaceri prin sustinerea proiectelor de business derulate local, cat si a celor care fac parte din programe de investitii complexe, cu participare internationala, unde firmele romanesti isi pot valorifica nivelul ridicat de competenta”, a spus Traian Halalai, presedintele executiv al EximBank.

El a adaugat ca banca are si disponibilitatea si resursele pentru a sustine extinderea operatiunilor comerciale externe ale antreprenorilor romani si va continua sa-si modernizeze solutiile financiare astfel incat sa ofere produse aliniate la standardele si practicile europene in materie de finantare a dezvoltarii afacerilor.

Electrogrup, companie infiintata in anul 1997 de fratii Teofil si Simion Muresan din Cluj, este una dintre putinele societati comerciale romanesti care si-au extins consistent activitatea in strainatate. Compania clujeana si-a deschis in ultimii ani subsidiare in tari precum Germania, Rusia si Polonia, participand in calitate de constructor, la o serie de proiecte de investitii derulate in statele respective.

’’Ne-am bucura sa existe mari proiecte de infrastructura in Romania, unde sa ne putem dezvolta. Pana atunci ne vom creste expertiza in Germania, Rusia, UK, Polonia si alte tari, continuand strategia actionarilor de a face din Electrogrup o multinationala cu capital romanesc. Ne vom implica deci in continuare in proiecte internationale ce presupun lucrari complexe si ne dorim sa avem alaturi parteneri – asa cum este EximBank – care sa ne sustina in derularea lor”, a spus Teofil Muresan, fondator si actionar al Electrogrup.

Despre Electrogrup

Electrogrup deruleaza de 20 de ani proiecte complexe de infrastructura energetica, de telecomunicatii si civila, activand in cadrul unui grup de companii cu activitati complementare in furnizarea de utilitati si solutii in inginerie. Utilizand sinergiile generate prin conceptul cross-sector, grupul de companii ofera avantajele exploatarii interconectivitatii dintre domenii, respectiv optimizarea costurilor si a resurselor, flexibilitate, reducerea timpilor de implementare si a impactului asupra mediului inconjurator. Abordarea cu succes a unor lucrari dificile, cu durata de implementare redusa, soliditatea financiara si expertiza echipei de specialisti au creat bazele unor parteneriate de lunga durata cu cei mai importanti operatori din telecom, distribuitori de energie si investitori in fabrici noi. Planurile de dezvoltare se concentreaza pe diversificarea serviciilor de mentenanta a infrastructurii energetice si de telecomunicatii si pe cresterea exportului de servicii. Compania are peste 400 de angajati, iar pentru 2017 a bugetat o cifra de afaceri de 256 milioane de lei, din care ponderea exportului este de aproximativ 30%.