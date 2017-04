FMI şi-a îmbunătăţit estimările privind avansul economiei româneşti în 2017 şi 2018

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în creştere, de la 3,8% până la 4,2%, estimările privind evoluţia economiei româneşti în acest an, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marţi de instituţia financiară internaţională în avanpremiera reuniunii de primăvară.



De asemenea, FMI şi-a îmbunătăţit uşor şi estimările privind ritmul de creştere înregistrat de economia României în 2018, până la 3,4%, faţă de avansul de 3,3% preconizat în toamna anului trecut.



Conform documentului referitor la perspectivele economiei globale, România va înregistra în acest an a doua cea mai mare creştere economică din Europa, fiind devansată doar de Islanda (5,7%). Pe ansamblu, Europa va înregistra o creştere economică de 2%, iar Europa Emergentă, regiune unde este inclusă şi România, va înregistra un avans al PIB de 3%.



"Perspectivele economice pentru Europa Emergentă sunt relativ favorabile, cu excepţia Turciei. Pentru întregul grup, creşterea este preconizată să rămână la 3% în 2017 şi să se îmbunătăţească la 3,3% în 2018", subliniază FMI în raportul "World Economic Outlook".



În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor de consum în România în acest an, estimările instituţiei financiare internaţionale au fost revizuite în jos, până la o creştere de 1,3%, de la un avans de 1,7% cât se estima în toamnă, urmând ca ritmul de creştere a preţurilor să accelereze în 2018 până la 3,1%, peste avansul de 2,5% preconizat anterior de FMI.



În schimb, FMI a lăsat neschimbate estimările privind deficitul de cont curent înregistrat de România în 2017, la minus 2,8%, şi chiar şi-a revizuit estimările pentru anul 2018 până la un deficit de cont curent de 2,5%, în condiţiile în care în toamnă prognoza că deficitul de cont curent al României va depăşi pragul de 3% în 2018 ajungând la minus 3,2%.



Pe de altă parte, FMI a revizuit în scădere şi estimările referitoare la rata şomajului în România, care ar urma să înregistrezeun declin semnificativ în 2017, până la 5,4%, faţă de 6,2% cât estima anterior, pentru ca în 2018 să ajungă până la 5,2%.



La nivel global, FMI şi-a îmbunătăţit estimările privind creşterea economiei mondiale în 2017 şi 2018.



"Creşterea economiei mondiale, estimată în luna octombrie la 3,1% pentru 2016, este proiectată să se majoreze la 3,5% în 2017 şi 3,6% în 2018, o revizuire în sus cu 0,1 puncte procentuale pentru 2017 comparativ cu estimările din luna octombrie a anului trecut", se arată în raportul publicat de FMI.



Într-un comunicat publicat în martie, la finalul vizitei în România, misiunea FMI arăta că avansul economiei româneşti este proiectat la 4,2% în anul 2017, susţinut de stimularea în continuare a consumului privat printr-o nouă rundă de relaxare fiscală şi de majorări salariale. "În absenţa unei impulsionări puternice a investiţiilor, a accelerării reformelor structurale şi a consolidării instituţiilor, se anticipează o reducere a ritmului de creştere pe termen mediu", precizau reprezentanţii instituţiei financiare internaţionale la vremea respectivă.



Ministrul român al Finanţelor, Viorel Ştefan, arăta, în 12 aprilie, că România ar putea înregistra în 2017 o creştere economică mai mare decât cea estimată, de 5,2% din PIB, o contribuţie importantă la acest lucru urmând să aibă agricultura. AGERPRES