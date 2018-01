Guvernare pe datorie. Statul împrumută 8,58 milioane de lei pe oră

astefanei/Getty Images/iStockphoto machine counting romanian lei bills and a man hand machine counting romanian lei bills and a man hand Vezi galeria foto





Guvernul trebuie să facă rost de 74 de miliarde de lei, în 2018, pentru a putea să-şi onoreze toate plăţile pe care le are de făcut. Concret, statul trebuie să împrumute 206 milioane de lei pe zi, adică 8,58 milioane de lei în fiecare oră. Din aceşti bani, 9,9 miliarde de lei sunt numai dobânzile şi comisioanele aferente datoriei deja contractate.

Ministerul de Finanţe rostogoleşte în fiecare an datoria publică cu noi împrumuturi menite să le acopere pe cele ajunse la scadenţă şi se străduieşte ca noile împrumuturi să aibă dobânzi mai mici şi maturităţi mai mari. În plus, Guvernul se mai împrumută şi pentru acoperirea deficitului bugetar, care avansează, în ciuda creşterii economice record. În acest an, Guvernul are nevoie de 26,96 miliarde de lei pentru finanţarea deficitului bugetar, cu 2,96 miliarde de lei mai mult decât în 2017. Pentru rostogolirea datoriei deja contractate, care a ajuns la valoarea de 337,02 miliarde de lei, mai are nevoie de alte 47 miliarde de lei, mai puţin cu 2,96 miliarde de lei decât în 2017. Din aceşti bani, 37,1 miliarde sunt ratele, iar 9,9 miliarde de lei sunt numai dobânzile şi comisioanele aferente împrumuturilor deja contractate. Scăderea vine din reducerea serviciului datoriei ca urmare a refinanţărilor făcute în locul împrumuturilor cu dobânzi uriaşe contractate în anii 2008-2009.

Şase miliarde de euro de pe pieţele externe

Strategia celor de la Finanţe pentru acest an prevede emiterea de euro-obligaţiuni pe piaţa externă în valoare de 4,5-5 miliarde de euro, echivalentul a 22,75 miliarde de lei la cursul de 4,55 lei pentru un euro pe care este construit bugetul. În plus, în acest an statul va efectua trageri în valoare totală de 0,2 miliarde de euro, circa 0,91 miliarde de lei din împrumuturile contractate de la organismele financiare internaţionale. Ministerul Finaţelor doreşte să împingă durata medie de rambursare a datoriei către o perioadă de peste cinci ani pentru a reduce riscul de finanţare în cazul unor presiuni care ar putea să apară în perioada imediat următoare. În plus, se urmăreşte consolidarea rezervei financiare aflate în trezoreria statului.

Statul român are o rezervă de bani în trezorerie care-i asigură patru luni de finanţare brută.

Titluri de stat de 50 miliarde de lei

Marea majoritate a banilor, circa 48-50 miliarde de lei, vor fi luaţi de pe piaţa internă prin emiterea de certificate de trezorerie, de obligaţiuni de stat de tip benchmark şi de titluri de stat către populaţie. Ministerul de Finanţe vrea ca numai 30% din cele 50 de miliarde de lei să fie obţinute din certificate de trezorerie cu discount, cu scadenţă de până în 12 luni, inclusiv. Ministerul doreşte ca 70% din suma împrumutată din piaţa internă să aibă maturităţi de minimum trei ani. În plus, programul Tezaur, prin care populaţia va putea împrumuta statul cu patru miliarde de lei, va avea maturităţi de doi-trei ani. Prima emisiune va avea loc între 22 ianuarie şi 16 februarie şi are în vedere atragerea a circa două miliarde de lei de la populaţie pentru o perioadă de doi ani. Cea de a doua operaţiune se va derula între 5-30 martie şi constă în atragerea altor două miliarde de lei pentru o perioadă de trei ani. Ratele dobânzilor aferente celor două emisiuni urmeză să fie făcute publice în câteva zile.

14 miliarde de lei este volumul de titluri de stat pe care Finanţele îl vor lua de pe piaţa internă în primul trimestru al anului.

Populaţia va împrumuta statul cu 4 miliarde de lei în acest an