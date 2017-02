Guvernul alocă 50 de milioane de euro pentru păduri

Marin Raica/Intact Images

Un batran planteaza copaci in locul sarmii ghimpate de la Prut, in zona raionului Ungheni, Republica Moldova, miercuri, 17 februarie 2010. Gardul de sarma ghimpata a fost instalat pe Prut de sovietici in 1940, dupa ce au reusit sa rupa Basarabia de la Romania. La inceputul anilor '90, din cei 360 de kilometri de gard a ramas doar o portiune de 80 de kilometri, in preajma raioanelor Ungheni si Cantemir. Presedintele raionului Ungheni, Ion Harea sustine ca, dupa sarma ghimpata, raionul Ungheni are